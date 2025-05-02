Yeliz Şenyerli, gazeteci kimliğinin yanı sıra müzik alanında da ilerlemeye devam ediyor. Şenyerli, daha önce “Arasan Bulur Musun” ve “Yine Seni Severim” şarkılarını dinleyicileriyle buluşturdu.

Bu kez de Şenyerli’nin “Bilmem ki” adlı şarkısı, Dream Müzik Prodüksiyon etiketiyle 21 Şubat’ta tüm dijital platformlarda yerini aldı.

Bilmem ki’nin düzenlemesi, Aranjör ve Prodüktör, Fırat Emre Özler’e, sanat yönetimi ve kapak tasarımı ise İnterdisipliner Sanatçı ve Tasarımcı Şebnem Kayhan’a ait.

“KORKTUĞUM YÖNLERİMLE YÜZLEŞEREK KENDİMİ TANIYORUM”

Beste yapmanın ve şarkı söylemenin yaratıcı yönüyle bütünleştiğini, kendini yaşama bağladığını ve ona özgür bir alan sağladığını söyleyen Gazeteci ve Müzisyen Yeliz Şenyerli, “Müzik sayesinde her halimi, en saf haliyle ifade edebiliyorum. Kaçtığım, korktuğum yönlerimle yüzleşerek kendimi tanıyorum. Duygularımı paylaşarak benim gibi hisseden insanlara ulaşabiliyor, nerede olursak olalım benzer duyguları yaşadığımız farkındalığıyla onlarla duygudaşlık kurabiliyorum. Beni mutlu eden de bu. Çünkü benzerlikler, insanları yakınlaştırır” ifadelerini kullandı.

“GAZETECİ KİMLİĞİMLE BİLGİMİ, MÜZİSYEN KİMLİĞİMLE DUYGUMU PAYLAŞACAĞIM”

Gazeteci ve Müzisyen, geleceği yönelik hedefleri üzerine ise; “Toplumcu bir insan olarak amacım; gazeteci kimliğimle bilgi birikimimi her geçen gün artırıp paylaşarak toplumun gelişip yükselmesine katkıda bulunmak. Müzisyen kimliğim ile size yazıp bestelemeye, söylemeye, dinleyicilerimle duygularımı paylaşmaya devam edeceğim” açıklamasını yaptı.

YELİZ ŞENYERLİ KİMDİR?

Şenyerli, üniversite yıllarından beri gazete ve dergilerde yazmakla birlikte gazeteciliğe profesyonel olarak 2018 yılında; müzik dünyasına ise “Arasan Bulur Musun” şarkısıyla 2023 yılında adım attı, 2024 yılında çıkan “Yine Seni Severim” şarkısıyla bu alanda ilerlemeye devam etti. Şu anda TELE1’de yayın editörü olarak mesleğine devam etmekte ve Kültür Bülteni’ni sunmaktadır. Kendine has tarzıyla gazetecilikte ve müzisyenlikte Türkiye’nin önde gelen isimlerinden biri olarak anılmayı hedefliyor.

“BİLMEM Kİ” DİNLEMEK İÇİN:

SPOTIFY: https://l24.im/P0MQYV8

YOUTUBE: https://l24.im/ak0sA