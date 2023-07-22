İSTANBUL- İnsan, doğa, göç, doğal afet ve iklim sorunlarına sanatın gücüyle toplumsal farkındalık oluşturmayı hedefleyen “Yeni Bir Dünyayı Hayal Edenler" adlı sergi; Kalyon Kültür Nişantaşı Taş Konak’ta sanatseverlerle buluşuyor.

Kalyon Kültür Sanat Yönetmeni Aslı Bora’nın küratörlüğünü üstlendiği, İyilik İçin Sanat Derneği iş birliğiyle gerçekleşen sergi, 23 sanatçının, 47 çalışmasına ev sahipliği yapıyor. Sergide; pentür, heykel, seramik gibi geleneksel sanat temsillerinin yanı sıra kolaj, video, dijital sanat ve ileri dönüşüm uygulamalarının yer aldığı çağdaş tekniklerle de sanatın sınırları zorlanıyor. Sanatçıların birbirinden habersiz olarak ürettiği ve tek bir hikâyede buluştuğu eserler hem anlatım dilleriyle hem de kullanılan teknikleriyle sanatta çok sesliliğin imzasını taşıyor. Farklı perspektiflerden hareket eden sanatçılar eserlerinde; kent imgesi, çevre kirliliği, teknolojik gelişme ve doğal kaynakların tüketimi gibi konuları vurguluyor.

“Yeni Bir Dünyayı Hayal Edenler"; her bir sanatçının oluşturduğu hikayelerin bütünü üzerinden, iklim değişikliği, pandemi, göç gibi konuların, herkesin kişisel deneyimleriyle nasıl kesiştiğini keşfetmesine yardımcı olmayı hedeflerken, ziyaretçileri iç dünyalarında bir yolculuğa çıkarmayı ve toplumsal farkındalığı artırmayı amaçlıyor.

HABER: MERVE ELÇİ