İSTANBUL- Güvenlik ve iş zekâsı lideri Securitas Technology’nin bulut üzerinden yönetilebilen, yeni nesil video izleme çözümü, daha düşük işletme maliyetleriyle daha fazla özellik sunuyor. Çözüm sayesinde lokaldeki kamera görüntüsü, güvenli bir şekilde internet üzerinden aktarılarak depolanıyor. Arşivlenmiş görüntülere istenen zamanda, istenen yerden erişme imkanı sağlanırken, işletmenin içindeki kayıtlar hasar görse ya da kaybolsa bile, bulut mimarisinin sunduğu tam güvenli yapı nedeniyle kayıtlara sorunsuz bir şekilde ulaşabilmek mümkün oluyor. Yeni nesil çözüm ile, Securitas Technology’nin Türkiye pazarına sunduğu Avigilon Alta (AVA) marka kameraların yanı sıra ortamdaki mevcut ancak farklı markalardaki kameralar da bulut yapısına dahil edilebiliyor.

Montajı dakikalar içinde yapılan kameralar, ücretsiz olan mobil uygulama üzerinden bulut yapısına dahil ediliyor. Son kullanıcı, 36 ay ve 60 ay aylık hizmet seçeneklerinden dilediğini tercih ederek mobil veya web uygulaması üzerinden cihazlara erişebiliyor. Aylık hizmet seçeneklerinde standart 30 gün kayıt hizmeti olan çözümde, kayıt süresi istenirse 4 aya kadar uzatılabiliyor.

Kayıtlar hem kamera üzerindeki hafıza kartına hem de bulut sistemine kaydediliyor. Böylelikle internet erişiminde sorun olması durumunda sistem üzerindeki hafıza kartına kayıt yapmaya devam ederek kesintisiz hizmet sunuyor.

HABER: METE YILMAZ