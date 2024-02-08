Aşıla, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, "İnsanı ve insanlığı yok etmeye çalışan siyonizm şimdi de 'iklim krizi' kisvesi altında çok daha tehlikeli bir planla karşımızdadır." diye konuştu.

Meteorolojik olayların dalgalanma gösterebileceğini, bunun iklim değişikliği olmadığını vurgulayan Aşıla, "Gerçekten iklim değişmişse yeryüzünde yaşam sona ermiş demektir. Karbon ayak izi, sıfır karbon insanlığı ama öncelikle kobay ülke olarak gördükleri ülkemizi bitirme projesidir. İnsanın yüzde 17'si karbondur. Sıfır karbon, sıfır insan demektir." değerlendirmesinde bulundu.

İklim kanununun Türk milletine fakirleşme, mülksüzleşme, yıkım getireceğini savunan Aşıla, "Türkiye'ye borç para verecek elitokrasinin ilk şartı 'iklim kanunu ve karbon vergileri' olacaktır. İklim kanunu, küresel şeytanlara teslimiyettir, insanlığa ihanettir, rahmani düzene savaş ilan etmektir." ifadelerini kullandı.

İklim kanunu teklifinin TBMM'ye geldiğinde kabul edilmemesi için uğraşacaklarını dile getiren Aşıla, "Ülkemizin ve milletimizin geleceğini küresel emperyalizmin sömürü ve kölelik politikalarına kurban etmeyelim." dedi.

Salgın döneminde yaptıkları uyarılarda ne kadar haklı olduklarının bugün görüldüğünü söyleyen Aşıla, "Şimdi de iklim değişikliğinin arka planlarındakiler ile ilgili uyarılarımızı yapıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne küreselci emperyalist oligarşinin dayattığı hiçbir yıkım politikasına Türk milletinin onayı yoktur ve olmayacaktır." yorumunu yaptı.