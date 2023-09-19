Erbakan, Gaziler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Tüm kahraman gazilerin Gaziler Günü'nü tebrik eden Erbakan, hak kaybına uğrayan gazilerin verdiği mücadelede yanlarında olduklarını belirtti.

"Bizleri bu topraklarda, milli ve manevi değerlerimizle bir arada tutarak bugünlere getiren ruh, gaza, şehadet ve gazilik ruhudur" ifadesini kullanan Erbakan, şunları kaydetti:

"Ülkemize içten ve dıştan gelen tehditlere karşı göğsünü siper etmiş ve bu uğurda gazi olmuş kahraman Silahlı Kuvvetlerimizin, Jandarmamızın ve Emniyet güçlerimizin teröre karşı ortaya koyduğu mücadele ve 15 Temmuz'da gazi milletimizin gösterdiği direniş, bunun en açık ispatıdır. Yeniden Refah Partisi olarak, şehit ve gazilerimizin bizlere emaneti olan bu ruhu, bizler de Gazi Meclis'imizde temsil etmeye gayret ediyoruz. Bizler de gazilerimizin hasletlerini örnek alarak vatanımıza ve milletimize faydalı olma gayreti içerisindeyiz."

Fatih Erbakan, parti olarak muharip gazilerin, terör gazilerinin ve 15 Temmuz gazilerinin yaşam konforlarının artırılması ve hak kaybına uğramamaları için mücadele ettiklerini, meclis çalışmalarıyla, gazilerin sorunlarının çözümünün takipçisi olacaklarını bildirdi.

AA