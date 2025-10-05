BURDUR (AA) - Yüksek lisans öğrencisi 36 yaşındaki M.B, 20'li yaşlarında arkadaş çevresinin etkisiyle uyuşturucu kullanmaya başlayarak yüksek lisansını tamamlayamadığı için okuldan uzaklaştırıldı.

Bağımlılığından kurtulmak için kız kardeşinin önerisiyle Yeşilay Danışmanlık Merkezine başvuran M.B, burada aldığı destekle 6 yıllık uyuşturucu bağımlılığından kurtuldu.

Yaklaşık 3,5 yıldır uyuşturucudan uzak bir hayat süren M.B, tedavi sürecindeyken çıkan af sayesinde okuluna geri döndü. M.B, tez döneminin ardından akademisyen olmayı hedefliyor.

'YEDAM her bağımlının mutlaka gelmesi gereken bir yer'

M.B, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 3,5 yıldır uyuşturucu kullanmadığını söyledi.

Madde kullandığı yıllarda bu durumun sosyal hayatını, arkadaşlarını, işini etkilemeye başladığını ve zorlandığını anlatan M.B, 'Hep bırakıp başladıktan sonra benim hayatımdan çok şey götürdüğünü fark ettim. Bunun bir geleceği yok. Yaşım da ilerledikçe benden götürdüğü şeyler de fazla olmaya başladı. Kız kardeşimin tavsiyesi üzerine YEDAM'a geldim. Burada çok sağlıklı bir sonuç aldım.' dedi.

M.B, bağımlılığı yüzünden dostluklarının bittiğini ifade etti.

Yaşadığı tüm zorlu süreçte ailesinin hep yanında olduğunu ve sürekli desteklerini gördüğünü dile getiren M.B, 'Onlar olmasaydı belki buralara gelemeyecektim. YEDAM her bağımlının mutlaka gelmesi gereken bir yer. Ön yargılıydım ama gerçekten burası çok farklı. YEDAM'a ilk geldiğimde yüksek lisans öğrencisiydim hatta bu bağımlılık sürecimden dolayı okulumun tamamlayamadım. Üç yılda tamamlayamadığım için uzaklaştırılmıştım. O yıl şansıma bir af geldi. Tedavi sürecimle beraber orayı iyi yönettim. Tez dönemim bittikten sonra belki akademisyen olacağım. Eski bir bağımlının bir akademisyen olması umut verici bir şey.' diye konuştu.

M.B, hayallerinin ve umudunun daha fazla olduğunu sözlerine ekledi.

Muhabir: Hale Pak