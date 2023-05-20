Taşlıçay ilçesine yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki 2400 rakımlı Sinek Yaylası, zengin bitki örtüsü ve su kaynaklarıyla her yıl Iğdır ve çevre illerden çok sayıda göçer aile ile sürülerini ağırlıyor.

Günlerce süren yolculuğun ardından sürülerini yaylaya çıkaran çobanlar, karların erimesi ve bölgede etkili olan yağışların ardından yeşile bürünen otlaklarda hayvanlarını otlatıyor.

Göçer aileler, havaların ısınmasıyla bölgeye yerleşip kıl çadırlarda hayvancılık faaliyetleri yapmaya başlayacak.

Iğdır'dan gelen çobanlardan Hakan Maraz, yağmur ve soğuk havada yaylaya güç koşullarda ulaştıklarını söyledi.

Yaylada havaların özellikle gece soğuduğunu ifade eden Maraz şöyle konuştu:

"Sürümüzle Iğdır'dan yola çıkalı yaklaşık 2 hafta oldu. Hayvanlarımızla günlük 6 kilometre yürüdükten sonra belirli yerlerde konaklıyoruz ve daha sonra tekrar yolumuza devam ediyoruz. Havalar çok kötü, sürekli yağmur yağıyor. Geceleri de keçelerde yatıyoruz. Yağmur yağdığında koyun ve kuzuların başında bekliyoruz."

Maraz havaların ısınmasıyla göçer ailelerin de yaylaya gelip konaklayacağını anlattı.

Yaylada sürüyü yabani hayvanlardan korumak için dikkatli davrandıklarını dile getiren Maraz, "Sinek Yaylası'nda yaklaşık 1,5 ay kaldıktan sonra hayvanlarımızı Iğdır'a götürüp araçlara yükleyerek Artvin ve Kars tarafına gidiyoruz. Bu bölgede bizden başka çok sayıda yaylacı var. Geçimimizi bu şekilde yapıyoruz." dedi.

AA