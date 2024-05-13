İstanbul

İstanbul Devlet Tiyatrosunda (İDT) Mecidiyeköy Stüdyo Sahne'de 14-17 Mayıs'ta "Bir Nefes Dede Korkut", AKM Türk Telekom Opera Salonunda 14-15 Mayıs'ta "Devlet Ana", AKM Tiyatro Salonu'nda 18-19 Mayıs'ta "Yüzünde Yüzler" ve Üsküdar Stüdyo Sahne'de 14-19 Mayıs'ta "Yalnızlık İntiharı" oyunları sahnelenecek.

Mecidiyeköy Büyük Sahne'de 16-19 Mayıs'ta "Kapıların Dışında", 15-19 Mayıs'ta "Acaibü’l Temaşa" müzikalleri ile Mecidiyeköy Stüdyo Sahne'de 18-19 Mayıs'ta çocuk oyunu "Çöp Canavarı" izleyiciyle buluşacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatrolarının Harbiye Muhsin Ertuğrul, Müze Gazhane, Üsküdar Musahipzade Celal, Ümraniye, Üsküdar Kerem Yılmazer ve Kağıthane Sadabad Sahnelerinde 14-19 Mayıs'ta çeşitli üniversite kulüplerinin sahneleyeceği "İnkar", "Kuvayi Milliye", "Savaş İkinci Perdede Çıkacak", "Karanlık Yeterince Karanlık", "Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım", "Generallerin Beş Çayı", "Konik Annalar", "Istırap Korosu", "Ocakta Bahar", "Mesafe" oyunları izleyicinin beğenisine sunulacak.

Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) 14 Mayıs'ta "Hamiyet Müzikali" tiyatro sahnesine taşınacak.

AKM Yeşilçam Sinemasında, animasyon filmler "Prenses Mononoke", "Rüzgarlı Vadi", "Komşum Totoro", "Yürüyen Şato", "Gökteki Kale" ve "Ruhların Kaçışı" gösterilecek.

Zorlu PSM'de hafta boyunca "Balina", "Ölümün Tersi Arzudur", "Timsah Ateşi ", "Uykusuz Bir Rüya, Salim" ve "Kusursuz Dünya Müzikali", Maximum Uniq Hall'de ise "Kel Diva" ve "Hücreler" oyunları izlenebilecek.

Konserler

Yaşayan en büyük caz müzisyenlerinden biri olarak kabul edilen Grammy ödüllü trompet virtüözü, besteci Chris Botti, 17 Mayıs Cuma akşamı, Harbiye Açık Hava Sahnesinde konser verecek.

AKM Tiyatro Salonunda 15 Mayıs'ta "Bahar Türküleri", Türk Telekom Opera Salonunda 17 Mayıs'ta "İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası Denizbank Konseri" gerçekleştirilecek.

Ara Dinkjian ve Şenay Lambaoğlu 15 Mayıs'ta İBB Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu'nda "Sazla Caz" konserinde aynı sahneyi paylaşacak.

Diogo Clemente, Angelo Freire, Fred Gato ve Joel Silva'nın eşlik edeceği "Sara Correia" konseri 17 Mayıs'ta, CRR Senfoni Orkestrasının "Gençliğin Sesi: Bir Ulus Uyanıyor" başlıklı konseri ise 18 Mayıs'ta CRR'de müzikseverlerle buluşacak.

Devam eden sergiler

Ressam İlhami Atalay ve öğrencilerinden oluşan "Yeni Dinamizm" grubunun yeni sergisi "Resimler Seyahatler 4", Birlik Vakfının Çemberlitaş'taki merkezinde sanatseverleri ağırlıyor. Haftanın her günü ziyaret edilebilen sergide, 43 sanatçının, 78 eseri görülebiliyor.

İsrail'in Filistin'deki katliamlarına ilişkin hazırlanan somut ve dijital sanat eserleriyle, Filistin'in 100 yılı aşkın bağımsızlık mücadelesinin kronolojik olarak anlatıldığı "Kubbe: Filistin Zaman Tüneli" sergisi, Üsküdar Mimar Sinan Galerisi'nde ilgililerini bekliyor.

Osmanlı padişahlarının portrelerinden oluşan 36 mikro eserin yer aldığı, mikro sanat tekniğiyle eserler üreten sanatçı Murat Uçar'ın "Büyük Hükümdarlar, Mikro Detaylar" solo sergisi, AKM Çok Amaçlı Salon'da ziyaret edilebiliyor.

Kuveyt Türk Katılım Bankası katkılarıyla hazırlanan ve koleksiyoner Bekir Kantarcı'nın koleksiyonundan oluşturulan "Gılaf-ı Reyya: Osmanlı'dan Günümüze Koku Şişeleri" sergisi, Sultanahmet'teki Türk ve İslam Eserleri Müzesi'nde (TİEM) sanatseverlerin ziyaretine açık.

Meşher'de açılan, küratörlüğünü Şeyda Çetin ve Ebru Esra Satıcı'nın üstlendiği "Göz Alabildiğine İstanbul: Beş Asırdan Manzaralar" sergisi, İstanbul siluetini ziyaretçilerle buluşturuyor.

Salt'ın Disiplinlerararası tasarım stüdyosu 2050+ tarafından hazırlanan ve Salt Beyoğlu'nda sanatseverlerle buluşan yeni sergisi "Havaya Dair" ise hava kirliliğinin toplumsal ve ekolojik boyutlarını odağına alıyor.