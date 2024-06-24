İstanbul

Johann Sebastian Bach, Antonio Vivaldi, Tomaso Albinoni, Ludwig van Beethoven ve Wolfgang Amadeus Mozart gibi isimlerden etkilenen sanatçı 2021'de çıkardığı son albümü "Parabellum"un da içinde yer aldığı 22 albüme imza attı.

7 yaşında bir rastlantı sonucu gitar çalmaya başlayan Malmsteen, "Time" dergisi tarafından "Tüm Zamanların En İyi 10 Elektrik Gitaristi" arasında gösteriliyor. Türk asıllı Ebru Solmaz ile 1999'da evlenen sanatçı, 20 yıl sonra yeniden Türkiye'de konser verecek.

Detaylı bilgi için "Passo", "biletix" ve "biletinal" adresleri ziyaret edilebilir.