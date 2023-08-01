İSTANBUL- Trump Art Gallery bu kez yedi sanatçının bireysel olarak çıktıkları sanatsal yolculuğun ortak noktada buluştuğu ‘Yolculuklar ve Anılar’ adlı karma sergisi için kapılarını açıyor.

Yolculuklar ve anılar, hayatımızın duvar örgüsünü dokuyan iç içe geçmiş iki iplik. Varlığımızın dokusu, bizi tanımlayan hikayeler, geride bıraktığımız ayak izleridir.

Bir yolculuk tek bir adımla, bilinmeyene doğru bir inanç sıçramasıyla başlar. Bir amaç duygusuyla, aklımızda bir hedefle yola çıktık ama izlediğimiz yol asla düz değil. Bizi beklenmedik dolambaçlı yollara, engebeli araziden ve yumuşak vadilerden, okyanuslardan ve çöllerden geçerek bilinmeyenin kalbine götürerek kıvrılıp dönüyor.

“Görüntüler ve sesler, dokular ve tatlar, yol boyunca tanıştığımız insanlar, hepsi bizim birer parçamız oluyor. Çalışmalarımızı şekillendirip, ufkumuzu genişletiyorlar ve bizi merak duygusuyla dolduruyorlar” diyen yedi sanatçı, “Anılarımız bize nerede olduğumuzu, nereye gittiğimizi, öğrendiğimiz dersleri ve üstesinden geldiğimiz zorlukları hatırlatıyorlar. Böylece, biriktirdiğimiz ve henüz gelmemiş olan anıların güdümünde, daima ileriye doğru yolculuk etmeye devam ediyoruz. Yolda kıvrımları ve dönüşleri, inişleri ve çıkışları, güzelliği ve kaosu kucaklayarak yürüyoruz” diyor.

‘Yolculuklar ve Anılar’ karma sergisinde; Büşra Aktekinoğlu Babat, Mahmut Can Akagündüz, Mehmet Babat, Pınar Bora, Samet Öztürk, Utku Öksüz ve Zeynel Abidin Koşarca olmak üzere, yedi sanatçı eserleriyle yer alıyor.

HABER: METE YILMAZ