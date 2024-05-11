Enstrümanına getirdiği maceracı yaklaşımlarıyla caz tarihinin önemli figürlerinden biri haline gelen Texier'e, konserde, alto saksafonda Sebastien Texier, davulda ise Gautier Garrigue eşlik etti.

Texier'in 1965'te Ornette Coleman ve Don Cherry'den etkilenerek, Klaus Hagel, Jean Max-Albert, Alain Tabar-Nouval, Georges Locatelli ile kurduğu grup, Fransa'da serbest cazın ilk defa ifade edildiği örneklerin başında geliyor.

Dexter Gordon, Chet Baker, Phil Woods, Bud Powell, Donald Byrd gibi Amerikalı caz müzisyenleriyle birlikte çalan ve kayıtlar yapan Henri Texier, son albümü "Heteroklite Lockdown"u 2022'de yayınladı.

Yaklaşık 1,5 saat süren konsere, müzikseverler yoğun ilgi gösterdi.