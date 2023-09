Haber: Mert Osman Erman

Video platformu, kullanıcılarını "korumak" amacıyla bu adımı attığını söyledi.

Bu arada BBC, komedyen ve aktörün yer aldığı bazı programları akış hizmetlerinden kaldırdığını açıkladı.

Bu, 2006 ve 2013 yılları arasında tecavüz ve cinsel saldırı suçlamalarıyla suçlandıktan sonra geldi. Brand, ilişkilerinin "her zaman rıza ile olduğunu" iddia ederek suçlamaları reddediyor.

BBC, iPlayer ve BBC Sounds'dan "artık kamu beklentilerinin altında kalan" bazı içeriği kaldırdığını söyledi.

Salı günü, YouTube sözcüsü şunları söyledi: "Eğer bir yaratıcının platform dışı davranışları kullanıcılarımıza, çalışanlarımıza veya ekosistemimize zarar veriyorsa, harekete geçeriz."

Son yıllarda eski TV ve radyo kişiliği kendini yeniden konumlandırdı ve 6.6 milyon aboneye sahip olan kanalına düzenli olarak ruhsallık, anti-establishment politika ve son zamanlarda UFO'lar hakkında video paylaşmaktadır. Ayrıca Instagram, X (eski adıyla Twitter) ve Rumble'da da paylaşımlar yapıyor. YouTube'ün onun gelir akışlarını engelleme kararı, 48 yaşındaki her "olabilir veya işletilebilir" tüm kanalları kapsamaktadır, BBC'ye teyit edildi.

Ana YouTube sayfasıyla ilişkilendirilen diğer kanallar arasında Awakening With Russell, Stay Free With Russell Brand ve Football Is Nice bulunur ve bunların toplamda yaklaşık 500,000 abonesi vardır.

Sosyal medya analiz ajansı CORQ'un yazarı ve CEO'su Sara McCorquodale, Brand'in her YouTube videosundan yaklaşık £2,000 ile £4,000 kazandığını tahmin etti.

"Muhtemelen YouTube'dan diğer herhangi bir platformdan daha fazla gelir elde ediyordu," dedi. "Her şey insanları YouTube kanalına yönlendirmek için mevcuttu, bu yüzden büyük olasılıkla şu anda durdurulmuş olan önemli bir gelir akışıydı." Ancak Rumble hala içeriklerinde reklamlar taşıyor, bu nedenle para kazanma yeteneğinin kesinlikle durduğu söylenemez," dedi.

Brand'in şirketi - Pablo Diablo's Legitimate Business Firm Ltd adını taşıyor - 2020'de 2 milyon sterlin olan net varlığını 2021'de 4.1 milyon sterlinin üzerine çıkardı, Companies House'a göre.

McCorquodale, YouTube'un hamle yapmanın "bazı etkileri olacağını" söyledi. "Ancak izleyici kitlesi hala orada. Onlar çok tutkulu, içeriklerini istiyorlar ve bu yüzden onu takip edecekler."

Brand'in videolarını izlemek için hayranlarının ödeme yapabileceği "bağımsız, abonelik tabanlı bir platform" başlatabileceğini öngördü.

YouTuber'lar nasıl para kazanır?

İnsanların YouTube'da para kazanmanın birçok farklı yolu vardır.

En açık olanlardan biri reklam gelirleridir. Yeterince izleyici kazandıktan sonra YouTuber'lar videoları öncesinde ve sırasında reklamların yayınlanmasına izin verebilirler ve farklı miktarlarda kazanç elde ederler. Yarım milyon abonesi olan bir YouTuber, BBC'ye 1.5 milyon görüntülenmeye sahip bir videodan yaklaşık £10,000 kazandıklarını gösterdi.

Ancak videolardan elde edilen para miktarı, bu rakamdan çok daha düşük veya yüksek olabilir.

Para kazanma yolları arasında kanal üyelikleri bulunur, bu, daha fazla içeriğinizi görmek için insanların abone olması anlamına gelir, ayrıca süper sohbet ve süper teşekkürler de bulunur, burada bir izleyici, iletişimlerinin daha belirgin bir şekilde yaratıcıya görünmesi için ödeme yapabilir.

Ancak YouTuber'ların büyük paralar kazandığı yolu "spons" olarak bilinen sponsorluklarla yaparlar.

Tüm ancak en son video dışındaki açıklamanın en üstünde, Brand'in belirgin bir şekilde sponsörü vardır. Şirketler, yüz binlerce görüntülenme alan videolar için önemli sponsorluk öderler ve genellikle dönüşümlerin - ürünü bağlantıyı kullanarak satın alan insanlar - miktarı için çok daha fazla öderler. Bu, satın alma fiyatının yirmide birinden yarısına kadar her şey olabilir.

Bu miktarı kesin olarak tahmin etmek imkansızdır, çünkü finanslar her bir vaka için anlaşma üzerine yapılır. Ancak, bir YouTuber'ın platformdaki diğer tüm gelir kaynaklarından daha fazla para kazanmasının yaygın olmadığını söylemek yanlış olmaz.

Araştırma ve tepki

Brand aleyhindeki iddialar, Sunday Times, Times ve Channel 4'ün Dispatches tarafından ortak bir soruşturmanın sonucu olarak yapıldı.

Pazartesi günü, Londra Metropol Polisi 2003 yılında cinsel saldırı iddiasını aldığını söyledi.

Salı günü, Times, 16 yaşındayken ona cinsel saldırıda bulunduğunu iddia eden iki kadının iddialarını bildirdi, biri onunla ilişkiye girmeyi reddettiğinde ona tehditkar ve sözlü olarak saldırgan davrandığını iddia etti.

Dispatches yayını öncesinde, Brand, "koordineli bir saldırının" hedefi olduğunu, "beni kesinlikle reddettiğim çok ciddi iddiaların" dahil olduğunu öne sürerek tüm suçlamaları önceden reddetmek için online sosyal medya video platformlarına başvurdu. Brand'i 16 yaşındayken cinsel saldırıyla suçlayan kadınlardan biri, suçlamaların "açık bir sır" olduğunu söyledi.

Alice olarak bilinen kadın, suçlamaların "uzun süredir geldiğini" ekledi.

Suçlamalar kamuoyuna açıklanmadan önce konuşan ilk kadın oldu, reddinin "güldürücü" ve "aşağılayıcı" olduğunu söyledi.

Brand'in Bipolarisation turunun geriye kalan gösterileri de ertelendi.

Hala 1.4 milyon takipçisi olan Rumble'da bir varlığı var ve her gün düzenli bir şov sunuyor, ancak Pazartesi günü yeni bir bölüm yayınlamadı.

Geleneksel kazançlarını, yüksek profilli TV ve radyo sunucu işlerinden, kitap ve film görünümlerinden, ayrıca canlı komedi şovlarından elde ettiği komedyen olarak yeniden tanımlandan önce yapıyordu.