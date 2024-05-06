Ankara

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 14 bin dekarlık tarım arazisini suyla buluşturacak "Dilimli Barajı Sulaması 1. Kısım Yapım İşi" için sözleşme imzalandı.

Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, proje kapsamında, 60 kilometreyi aşkın boru hattı döşenmesi, 25 kilometreden uzun işletme ve bakım yolu yapılması ve boru hatları üzerindeki sanat yapı inşaatlarının tamamlanması planlanıyor.

535 milyon lira tutarındaki projenin 2028 yılının ilk çeyreğinde hizmete alınması öngörülüyor. İlk etabın hizmete girmesiyle işlenecek 14 bin dekarlık tarım arazilerinden yıllık 110 milyon liralık gelir elde edilmesi ve 1300 kişiye istihdam sağlanması bekleniyor.

75 bin dekarlık tarım arazisi suyla buluşturulacak

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, tarımsal üretimde suya göre tarımın ve su verimliliğinin ön plana çıktığı politikaları kararlılıkla uygulamaya koyduklarına dikkati çekti.

Yumaklı, toplulaştırma, sulanan tarım arazilerini artırma ve modern sulama sistemlerini yaygınlaştırma gibi yapısal dönüşümlere ağırlık verdiklerini de ifade etti.

Son 22 yılda uygulamaya koydukları 1733 sulama projesiyle, sulanan alan miktarını 48 milyon dekar artırarak 71 milyon dekara yükselttiklerini bildiren Yumaklı, hizmete aldıkları sulama yatırımlarıyla aynı tarladan aynı üretim sezonu içerisinde 2 veya 3 ürün alınmasını sağladıklarına işaret etti.

Yumaklı, sözleşmesi imzalanan Dilimli Barajı sulamasının ilk etabının tamamlanmasıyla da bölgedeki tarım arazilerinin ihtiyaç duyduğu suyun, borulu ve basınçlı modern sulama teknikleriyle, verimli topraklara sağlıklı bir şekilde ulaştırılacağının altını çizdi.

Bakan Yumaklı, şunları kaydetti:

"Proje tamamlandığında sulamanın damla ve yağmurlama şeklinde yapılacak olması, su kaynaklarımızın etkin bir şekilde kullanılmasını sağlayacağı gibi tasarruflu ve ölçülebilir su kullanımını da teşvik edecek. Bugün sözleşmesi imzalanan projeyi, 2028'in ilk çeyreğinde sulama sezonu başlamadan hizmete alacağız. Projenin tamamı hizmete girdiğinde ise 75 bin dekarlık geniş bir tarım arazisini suyla buluşturmuş olacağız. Projenin Hakkari'ye ve Yüksekova'ya hayırlı olmasını, çiftçilerimize, üreticilerimize bereket getirmesini temenni ediyorum."