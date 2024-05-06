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Ligde düşme potasında bulunan kırmızı-siyahlı takım, bu maçlardan olası 18 puanın sadece 4'ünü alabildi.

Gaziantep FK , bu süreçte sadece Kasımpaşa'yı mağlup ederken, Atakaş Hatayspor ile berabere kaldı, Çaykur Rizespor, Corendon Alanyaspor, MKE Ankaragücü ve Trabzonspor'a yenildi.

Bayer Leverkusen, 59 yıldır kırılamayan yenilmezlik rekoru için sahaya çıkacak

Bayer Leverkusen, 59 yıldır kırılamayan yenilmezlik rekoru için sahaya çıkacak

Kırmızı-siyahlı takım, ligde çıktığı son 6 karşılaşmanın birini kazanırken, birinde berabere kaldı, 4'nü ise kaybetti.

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