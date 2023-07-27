YOZGAT AA- Kent merkezine 15 kilometre uzaklıktaki Deremumlu-Fakıbeyli köyü mevkisinde yapımı süren havalimanı tamamlandığında Yozgat merkez ve ilçelerinin yanı sıra çevre illere de hizmet sunacak.

AK Parti Yozgat Milletvekilleri Abdulkadir Akgül, Süleyman Şahan ve Belediye Başkanı Celal Köse, havalimanı inşaatında incelemelerde bulunarak müteahhit firma yetkililerinden bilgi aldı.

Akgül, gazetecilere, uçak pistiyle altyapı çalışmalarının yüzde 95 tamamlandığını söyledi.

Üstyapı ihalesinin yapıldığını ve ağırlığın o yöne verileceğini ifade eden Akgül, "Terminal binası, kule ve diğer üst yapılar yapılacak. İnşallah önümüzdeki sene içinde de diğer kısımlar tamamlanarak havalimanımızı Yozgat'ımıza hediye edeceğiz." dedi.

Akgül, Yozgat'a son 20 yıl içinde büyük hizmetler yapıldığına değinerek, "Havaalanımız, organize sanayi bölgemiz bu çalışmalarının tamamlayıcı kısımları olacak. Hizmet bitmez, hizmetler devam edecek. Havalimanımız ilimize hayırlı olsun." diye konuştu.

"Havalimanı Yozgat'ın dünyaya açılan kapısı olacak"

Belediye Başkanı Celal Köse de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Yozgat'a büyük destek verdiğini dile getirdi.

Kente çok büyük yatırımların yapıldığını vurgulayan Köse, şunları kaydetti:

"Bunların başında da havalimanı projemiz geliyor. Havalimanımızın konumu doğu-batı, güney-kuzey yollarının kesiştiği noktada. Çorum OSB'ye 65 kilometre, Yozgat birinci OSB'ye 20, ikinci OSB'ye 2, Boğazlıyan OSB'ye 60 kilometre uzaklıkta. Çevre illerin de kullanılabileceği bir havalimanı. Yozgat'a büyük değer katacak olan havalimanı, pek çok sektörde de gelişimimizi hızlandıracak. Dolayısıyla iş adamlarımızın da Yozgat'a geliş gidişlerinde çok büyük fayda sağlayacak. Şehrimizin eğitiminden kültürüne, sanayisine, ticaretine, turizmine çok büyük katkı sağlayacak bir proje. Yozgat'ın dünyaya açılan kapısı olacak."

Köse, Ankara -Sivas Yüksek Hızlı Tren projesinin de Yozgat'a büyük bir değer kattığını belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere emeği geçenlere teşekkür etti.