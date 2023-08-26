ANKARA AA- Program kapsamında YTB aracılığıyla eğitim almaya gelen öğrenciler, yaşadıkları ülkelerdeki tecrübelerini, uzun zaman sonra Türkiye'ye geldiklerinde nasıl hissettiklerini ve YTB'nin faaliyetlerini AA muhabirine anlattı.

Yurt dışında yaşayıp orada eğitim alan 9 ülkeden toplam 28 öğrenci, YTB tarafından "Diasporanın Gençleri Geleceği Tartışıyor: 2050 Vizyonu ve Türk Diasporası" ana teması altında düzenlenen Genç Liderler Programı'na katılmak üzere Türkiye'ye geldi.

İngiltere'de bulunan Anglia Ruskin Üniversitesinden Sinem Şahin, "YTB'nin Avrupa'daki faaliyetlerinin Avrupalı Türklere çok fayda sağladığını" ifade etti.

Şahin, YTB'nin Avrupa'da yaşayan Türkleri "geri planda bırakmamak amacıyla çok güzel adımlar atan programlar düzenlediğini" belirterek "Böyle bir mecrayı bizlere sundukları ve bizlere yaşattıkları için onlara teşekkür ediyorum." dedi.

Kendisini Türkiye'ye ait hissettiğini vurgulayan Şahin, "İngiltere'de yaşıyorum, oranın da bir vatandaşı olduğum halde sistematik bir ırkçılığa maruz kalmakla birlikte birçok noktada kendimi dışlanmış, ötekileştirilmiş ve yalnız hissediyorum." diye konuştu.

Şahin, uzman psikolog olarak kendisi gibi insanlara ulaşıp onların duygularına dokunan bir "gönül bağı" kurmanın peşinde olduğunu dile getirdi.

"Türk bayrağını gördüğümde içim ürperiyor"

Almanya'da yaşayan ve Paderborn Üniversitesinde eğitim alan Beyza Demir de YTB'ye kendilerine böyle bir imkan sunduğu için teşekkür etti.

Demir, Almanya'da yaşadığı şehirde Türk derneklerinde gençlik kollarında görev aldığını ve yaptıkları etkinliklerin hem Türklere hem yabancılara hitap ettiğini belirterek bu şekilde sosyal hayatında gençler için çabaladığını söyledi.

Türkiye'de çalışmak ve staj yapmak istediğini ifade eden Demir, Almanya'dan Türkiye'ye geldiğinde çok gururlandığını anlattı.

Demir, "Kapıkule'ye yaklaştığımda ve Türk bayrağını gördüğümde içim ürperiyor. Heyecanlanıyorum. Yani sonuçta toprak dediğin aynı renk, aynı görünüşte de... Türkiye'ye ayak bastığında insan bir başka oluyor, çok gurur duyuyorum." ifadelerini kullandı.

"Türkiye’ye geldiğimde kimliğimi bulmuş gibi çok mutlu hissediyorum”

Hollanda’da Leiden Üniversitesinde Sağlık Bilimleri okuyan Faruk Tarı ise YTB’nin yurt dışındaki Türkler için çok fazla proje sunduğunu belirterek yaşadığı şehir Zaandam’daki Türk gençleri ve çocuklarının Türkiye ile ilişkilerini geliştirmek için yapılan çeşitli projelerde yer aldığını söyledi.

Tarı, Türkiye’yi ziyarete geldiğinde “vatanını görüp özlem giderdiği için” büyük mutluluk duyduğunu ifade etti.

Avustralya RMIT Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunu olup Monash Üniversitesi Hukuk Fakültesinde eğitimine devam eden Dilara Anaz, Genç Liderler Programı sayesinde hem yeni arkadaşlıklar kurduğunu hem de çok şey öğrendiğini kaydetti.

YTB'nin faaliyetlerine katılmaya devam etmek istediğini dile getiren Anaz, Avustralya’da yaşadığı için kendisini "Avrupa’daki Türklerden daha çok gurbetçi hissettiğini" belirtti.

Anaz, bu nedenle Türkiye’ye her geldiğinde çok heyecanlı hissettiğini ifade ederek “Vatanıma geri dönmüş gibi hissediyorum. Avustralya’da yaşarken yüzde yüz bulunmam gereken yerdeymişim gibi hissetmiyorum. Türkiye’ye geldiğimde kimliğimi bulmuş gibi çok mutlu hissediyorum.” dedi.