Türkiye’nin aktif yarış anlatan en başarılı yarış spikerlerinden Yüksel Saymaz’ın hayatına odaklanan “Mikrofondaki Nefes – Yüksel Saymaz’’ belgeseli, ilk kez TAY TV ekranlarında izleyiciyle buluştu. Belgesel 11-17-19-20-28 ve 30 Eylül tarihlerinde yine TAY TV ekranlarında yayınlanmaya devam edecek ve D-Smart GO’dan izlenebilecek.

Futbolcu olma hayaliyle başlayan bir yaşam…

Futbol oynarken Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi'ni tamamlayan Yüksel Saymaz’ın yolu, bir gün çalıştığı ganyan bayisinde efsane yarış spikeri Gültekin Alpay’ın sesini duymasıyla tamamen değişir. O an kurduğu hayal, yıllar sürecek bir mücadelenin fitilini ateşler.

PTT’de memur olarak çalışmaya başladığında bile yarış spikeri olma hayalinden vazgeçmez. Her fırsatta hayali yarışlar anlatır, içindeki tutkuyu besler. Bir gün tek başına İstanbul’a gidip Türkiye Jokey Kulübü’nün (TJK) kapısını çalar ve hayalini yüksek sesle dile getirir: “Ben yarış spikeri olmak istiyorum.”

Zorluklara, defalarca ret almasına rağmen vazgeçmeyen Saymaz, sonunda TJK’de yarış anlatmaya başlar. Ancak görev yaptığı PTT ile bu durumu aynı anda yürütmek kolay değildir. Özel izinle bir süre ikisini bir arada götürse de gelen bir şikâyet sonrası ya PTT ya TJK denir. Yüksel Saymaz, yarış tutkusu için TJK’den ayrılmak zorunda kalır.Ancak bu, hikâyenin sonu değil, yeni bir başlangıcın habercisidir…

Bugün Türkiye’nin aktif yarış anlatan en başarılı yarış spikerlerinden biri olarak kabul edilen Yüksel Saymaz’ın hayalden gerçeğe dönüşen yaşam öyküsü, sevinçleriyle, hayal kırıklıklarıyla ve mucizeleriyle bu belgeselde izleyiciyle buluşuyor.

“Mikrofondaki Nefes – Yüksel Saymaz’’ belgeseli 11-17-19-20-28 ve 30 Eylül tarihlerinde TAY TV ekranlarında ve seç-izle özelliğiyle D-Smart GO’da.

