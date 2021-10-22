Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 15
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
1457.16
ALTIN
556.52
DOLAR
9.6676
STERLİN
13.3378
EURO
11.2595
Sözleşmeli Personel Alınıyor 
Sözleşmeli Personel Alınıyor 
7 Adet Fabrika Yaptırılacak 
7 Adet Fabrika Yaptırılacak 
Cizre Belediyesinden kiralık fabrika
Cizre Belediyesinden kiralık fabrika
Savunma Sanayii Uzman Yardımcısı Alınacak 
Savunma Sanayii Uzman Yardımcısı...

5 kentte piyasaya sahte para sürdü, indirimle 8 yıl hapis cezası aldı

BOLU'da, 5 kentte 'para bozdurma' yöntemiyle dolandırıcılık yapan, 15 bin 350 liralık sahte banknotlarla yakalanan Nihat Çetinkay'ın (53) tutuklu yargılandığı davada karar verildi. Duruşmada "Bugüne kadar mağdur ettiğim insanlardan özür diliyorum. Yaptıklarımdan çok pişmanım" diyen Çetinkay, iyi hal indirimiyle 8 yıl hapse çarptırıldı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
22 Ekim 2021 Cuma 10:50
0 Okunma
5 kentte piyasaya sahte para sürdü, indirimle 8 yıl hapis cezası aldı

Bolu Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 2 yıl önce gerçekleştirilen sahte para operasyonunda, 15 bin 350 liralık sahte banknot ile 19 bin 170 TL ele geçirildi. Operasyon kapsamında Bolu, Zonguldak, Ankara, Kocaeli ve Sakarya'da 'para bozdurma' yöntemiyle dolandırıcılık yaptığı tespit edilen Nihat Çetinkay, Semih Kandaz (23) ve E.D. (17) yakalandı. Şüpheliler hakkında 'parada sahtecilik' suçlamasıyla 12 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Nihat Çetinkay mahkemece tutuklanırken, diğer sanıkların tutuksuz yargılanmasına karar verildi.  

Tutuklu sanık Nihat Çetinkay, karar duruşmasında hakim karşısına çıkarıldı. Diğer sanıklar ise duruşmaya katılmadı. Duruşmada son sözü sorulan Çetinkay, “Bugüne kadar mağdur ettiğim insanlardan özür diliyorum. Yaptıklarımdan çok pişmanım. Namusum ve şerefim üzerine huzurunuza bir daha gelmeyeceğim. 2 yıldır tutukluyum. Ailemi çok özledim. Tahliyemi istiyorum” dedi. 

Mahkeme heyeti, iyi hal indirimi uyguladığı sanığın 8 yıl hapis ve 24 bin lira adli para cezasına çarptırılmasına karar verdi. Tutuksuz sanıklardan Semih Kandaz'ın 3 yıl 4 ay ve 10 bin lira adli para cezasına çarptırılmasına, kız çocuğu E.D.’nin ise beraatine karar verildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
BoluParaSahte Para
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kamyonet uçuruma yuvarlandı: 2 ölü, 1 yaralı
Kamyonet uçuruma yuvarlandı: 2 ölü, 1 yaralı
Ankara merkezli 15 ilde FETÖ operasyonu
Ankara merkezli 15 ilde FETÖ operasyonu
“Dedemde 120 Osmanlı altını var" deyip, dolandırmak istediler
“Dedemde 120 Osmanlı altını var" deyip, dolandırmak istediler
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans