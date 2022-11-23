AFAD: 50 VATANDAŞIMIZ YARALANMIŞTIR

DÜZCE’de bugün sabaha karşı merkez üssü Gökova ilçesi olan Richter ölçeğine göre 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Marmara ve İç Anadolu bölgelerindeki birçok ilde hissedilen depremde, Düzce’de bazı köylerde ahırlar yıkıldı, evlerde hasar ve duvarlarında çatlaklar oluştu. Depremde, çoğu yüksekten atlamaya bağlı olarak Düzce'de 37, Zonguldak'ta 6, Bursa'da 4, İstanbul, Sakarya ve Bolu'da 1 kişi olmak üzere toplam 50 kişi yaralandı.

Marmara ve İç Anadolu bölgelerinde oturan vatandaşlar, güne Düzce merkezli depremle uyandı. AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, (AFAD), saat 04.08’de olan depremin merkez üssünü Gökova ilçesinin Kemeryani köyü, büyüklüğünü ise 5.9 olarak açıkladı. Yerin 6.81 kilometre derinliğinde olan deprem, Düzce’nin yanı sıra Bursa, Sakarya, Yalova, Bolu, Kocaeli, Zonguldak, Bartın, Ankara, Eskişehir, Kütahya, İstanbul, Tekirdağ ve Edirne’de hissedildi. Birçok ilde vatandaşlar, sarsıntıyla birlikte yataklarından fırlayıp, panik içinde sokaklara çıktı. Depremin merkez üssü Düzce’de elektrik kesintileri yaşandı. Düzce’de itfaiye, jandarma, polis ve sağlık ekipleri teyakkuza geçti. Düzce, Ankara, İstanbul ve Sakarya’dan AFAD ile Kızılay ekipleri de bölgeye sevk edildi. Ekipler, bölge genelinde hasar tespiti için çalışma başlattı. Depremin merkez üssüne yakın bölgedeki köylerde bazı ahırlar yıkıldı, birçok binada da hasar ve çatlaklar oluştu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da depremin ardından bölgeye gitti.

AFAD’DAN BÖLGEYE 10 BİN BATTANİYE, 500 ÇADIR

AFAD bölgeye 10 bin battaniye ve 500 çadır gönderdi. AFAD’dan yapılan açıklamada, "Bölgeye 10 bin adet battaniye ile 480 aile tipi, 20 genel maksat çadırı gönderilmiştir. 10 adet mobil baz istasyonu yönlendirilmiştir. Bölgeye 1 mobil koordinasyon TIR'ı ile 1 sosyal çalışma TIR'ı sevk edilmiştir. Gelişmeleri takip ediyoruz" denildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da halka psikolojik destek sağlamak üzere 10 ekip görevlendirdi.

50 KİŞİ YARALANDI

Deprem sırasında paniğe kapılan bazı vatandaşlar, evlerinin balkon ve pencerelerinden atlayarak yaralandı. Bazı vatandaşlar ise stres kaynaklı sağlık sorunu yaşadı. AFAD'dan yapılan açıklamada, "Düzce'de 37, Zonguldak'ta 6, Bursa'da 4, İstanbul, Sakarya ve Bolu'da 1 kişi olmak üzere toplam 50 vatandaşımız yaralanmıştır" denildi

KALP KRİZİNDEN YAŞAMINI YİTİRDİ

Düzce’nin Çay Mahallesi'nde oturan Sevim Çengel (63), deprem sırasında fenalaştı. Hastaneye kaldırılan, kalp krizi geçirdiği tespit edilen Çengel, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

VATANDAŞLAR DIŞARIDA SABAHLADI

Depremin ardından Düzce’de korkuyla dışarıya çıkan vatandaşlar, sabaha kadar ateş yakıp dışarıda bekledi. Bazı vatandaşlar ise araçlarında sabahladı. Kızılay, vatandaşlara, battaniye ve sıcak çorba dağıttı. Polis ekipleri, olası hırsızlık olaylarına karşı tedbir aldı.

17 Ağustos 1999 depreminin merkez üssü Kocaeli’nin Gölcük ilçesi ile Sakarya’da da vatandaşlar, gün ağarıncaya kadar sokaklarda ve parklarda bekledi.

3 İL VE 1 İLÇEDE OKULLAR TATİL EDİLDİ

Depremin merkez üssü Düzce ile sarsıntının yoğun olarak hissedildiği Bolu ve Sakarya ile Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde okullar 1 günlüğüne tatil edildi.

BÖLGE BEŞİK GİBİ

Saat 04.08’de meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede saat 09.05’e kadar 101 artçı sarsıntı oldu. Bu depremlerin en büyüğü merkez üssü Gölyaka ilçesinde de saat 06.50’de 4.3 olarak ölçüldü.

HASAR OLUŞAN BİNANIN SAHİBİ, DEPREM ANINI ANLATTI

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremde hasar gören ve dış cephesinde çatlaklar oluşan Aktürk Apartmanı, binadakilerin ortak kararıyla boşaltıldı. 3 katlı, 6 daireli olan ve depremde 3 ailenin bulunduğu binada yaşayan 11 kişi, geceyi dışarıda geçirdi. Kızılay ekipleri, battaniye dağıtırken, dışarıda kalanlar üşümemek için ateş yaktı.

Deprem anını ve apartmanın durumu anlatan bina sahibi Ramazan Aktürk, "12 Kasım 1999 depreminin vermiş olduğu psikolojik baskı vardı bizde. Akşamları her ne kadar yatsak da o baskı ile uyuyup, o baskıyla kalkıyorduk. Bu akşam da bunun olma ihtimaline karşı sanki biraz hazırlıklıydık. Uyanıktım o saatte abdest almak için kalkmıştım. Depreme abdest alırken yakalandım. O an çoluğumuza çocuğumuza seslenebildik, kendimizi dışarı atabildik” dedi.

'EVİME DÖNMEYİ DÜŞÜNMÜYORUM’

Binasına yetkililer tarafından verilecek rapor ne olursa olsun yaşadığı korku nedeniyle bir daha evine dönmek istemediğini anlatan Aktürk, "Deprem anında 1 metre 20 santim genişliğinde bir koridordaydım. Kendimin bir o duvara bir diğer duvara savrulduğunu gördüm. 15-20 santim ötemdeki kapıyı tutamadım, açamadım kapıyı. O esnada çok büyük birçok yaşadık, o şokla birlikte kendimizi dışarı attık. Gece boyunca dışarıdaydık. Yetkililer gelecekler, binanın sağlam olup olmadığını söyleyecekler ama sağlam olsa da olmasa da ben evime dönmeyi düşünmüyorum" diye konuştu.

'12 KASIM DEPREMİNDE HASARSIZLIK RAPORU VERİLMİŞTİ'

Binanın 1992 yılında yapıldığını ve 1999 Düzce depremini hasarsız atlattığını kaydeden Ramazan Aktürk "12 Kasım 1999 depreminde hasarsızlık raporu verilmişti, bu bina için. Herhangi bir hasar yoktu. Kolonlarda, duvarlarda çatlak dahi yoktu. Gece dışarı çıkarken bazı yerlerin hasar aldığını gördük. Binanın dışınca camlar çatlamıştı. Dışarı çıkınca da binanın çatlak olduğunu gördük" dedi.