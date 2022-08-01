Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 28
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
2.592,38
ALTIN
1.016,94
DOLAR
17,95
STERLİN
21,92
EURO
18,37
Atatürk Üniversitesi Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alıyor
Atatürk Üniversitesi Araştırma Görevlisi...
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi 36 Sözleşmeli Personel alacak
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi...
Özel Yetenek Sınavı İle Öğrenci Alınacak
Özel Yetenek Sınavı İle...
Beykoz Üniversitesi Öğretim ve Araştırma görevlisi alacak
Beykoz Üniversitesi Öğretim ve...

Alacak verecek meselesi kanlı bitti: 1 ölü

Kırıkkale’de alacak verecek meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada, Necati Alabaş (55) hayatını kaybetti.

01 Ağustos 2022 Pazartesi 06:38
Alacak verecek meselesi kanlı bitti: 1 ölü

Olay, saat 02.30 sıralarında Güzeltepe Mahallesi 563 Sokak'ta meydana geldi. Alacak verecek meselesi yüzünden Necati Alabaş ile Y.Ü.(37) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Y.Ü. yanında getirdiği otomatik av tüfeği ile Necati Alabaş'a ateş ederek olay yerinden kaçtı. Silah sesini duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Alabaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Alabaş'ın cenazesi Yüksek İhtisas Hastanesi morguna kaldırılırken, olay yerine gelen Alabaş'ın çocukları sinir krizi geçirdi.

Ekipler kaçan şüpheliyi kısa sürede yakalayarak  gözaltına alırken, otomatik av tüfeği olay yerine yakın bir yerde bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
KırıkkaleKavgaCinayetAlacakVerecek
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kepçe operatörünün cansız bedenine 43 saat sonra ulaşıldı 
Kepçe operatörünün cansız bedenine 43 saat sonra ulaşıldı 
Adana'da kadın cinayeti;uykuda kalbinden bıçakladı
Adana'da kadın cinayeti;uykuda kalbinden bıçakladı
Burdur'da orman yangını 
Burdur'da orman yangını 
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans