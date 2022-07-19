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Bakan Soylu’nun kuzeni silahlı saldırıda öldürüldü

TRABZON’un Of ilçesinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun kuzeni Sefa Dönmez (59), uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Saldırgan Fatih U., gözaltına alındı.

19 Temmuz 2022 Salı 09:59
Bakan Soylu’nun kuzeni silahlı saldırıda öldürüldü

Olay, akşam saatlerinde ilçede Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Fatih U. ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun kuzeni Sefa Dönmez arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma yaşandı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Fatih U., belinden çıkardığı tabanca ile Dönmez’e 5 el ateş etti. Dönmez vücuduna isabet eden kurşunlarla yere yığıldı. İhbarla gelen sağlık ekiplerinin müdahalesi ile Of Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Dönmez, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Olaydan sonra Fatih U. silahı ile birlikte polise teslim oldu. Polis, cinayetle ilgili soruşturma başlattı. 

DHA

Son Güncelleme: 19.07.2022 10:01
Anahtar Kelimeler:
TrabzonOfSefa DönmezFatih U.CinayetSüleyman Soylu
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