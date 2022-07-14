Bergama'da makilik yangını

Yangın, saat 09.30 sıralarında Sağancı Mahallesi'ndeki makilikte çıktı. İhbarla bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı 2 helikopter ve 5 arazöz ile çok sayıda itfaiye aracı sevk edildi. Ekipler, alevlerin bölgedeki süt fabrikasına sıçramaması için yoğun çaba sarf ediyor.

ALEVLER FABRİKAYA SIÇRADI



İzmir'in Bergama ilçesinde makilikte başlayan yangında alevler bölgedeki süt fabrikasına sıçradı. Çiftlikteki hayvanlar, tahliye edildi. Yangına 2 uçak, 3 helikopter, 11 arazöz ve çok sayıda itfaiye ekibiyle müdahale sürüyor.

MERAYA SALINAN HAYVANLAR YANGINDAN KURTULDU



İzmir'in Bergama ilçesinde makilikte başlayan yangına müdahale sürüyor. Bölgedeki süt fabrikasına sıçrayan yangında, samanlıkların ve hayvan damlarının yandığı belirtildi. Tesis görevlilerinin yangını fark edip, meraya salmasıyla hayvanlar, yangından kurtuldu. Ayrıca 2 TIR, yanarak hasar gördü.



Öte yandan yoğun duman nedeniyle Bergama-Dikili yolu, ulaşıma kapandı.

YANGIN KONTROL ALTINDA



İzmir'in Bergama ilçesinde makilikte çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı. Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.