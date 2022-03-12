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Bursa'da, buzlanan yolda 11 araç kazaya karıştı

BURSA'da kar yağışı nedeniyle buzlanan yolda 11 aracın karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
12 Mart 2022 Cumartesi 00:40
Bursa'da, buzlanan yolda 11 araç kazaya karıştı

Kaza, saat 22.30 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Ankara Yolu Caddesi Yüksek İhtisas Köprülü Kavşağı'nda meydana geldi. Kar yağışı nedeniyle buzlanan yolda bir otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak, aynı yönde giden başka bir otomobile çarptı. Aynı yönde seyreden 9 araç da duramayarak, birbirlerine çarparak, durdu. 11 aracın karıştığı zincirleme kazada 2 kişi, yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki müdahalelerinin ardından ambulanslarla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle yol, yaklaşık 1 saat trafiğe kapatılarak, trafik yan yoldan sağlandı. Kaza yapan araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından yol yeniden trafiğe açıldı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
BursaYıldırımAnkara Yolu CaddesiKarKışBuzKazaTrafik Kazası
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