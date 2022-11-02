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DiÅŸ hekimi kliniÄŸinde FETÃ– toplantÄ±sÄ±nda 8 tutuklamaÂ 

Konyaâ€™daÂ polisin FETÃ–/PDY soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda operasyon dÃ¼zenlediÄŸi diÅŸ hekimliÄŸi kliniÄŸinde toplantÄ± dÃ¼zenleyen 3 diÅŸ hekimi,Â 2 doktor, 1 avukat, 1 iÅŸ adamÄ± ve mesleÄŸinden ihraÃ§ edilen 1 Ã¼steÄŸmen gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.Â 8 ÅŸÃ¼pheli, sevk edildikleri adliyede Ã§Ä±karÄ±ldÄ±klarÄ± mahkemece tutuklandÄ±.

02 KasÄ±m 2022 Ã‡arÅŸamba 10:46
DiÅŸ hekimi kliniÄŸinde FETÃ– toplantÄ±sÄ±nda 8 tutuklamaÂ 

Konya Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan yÃ¼rÃ¼tÃ¼len FETÃ–/PDY soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda,Â bazÄ± Ã¶rgÃ¼t Ã¼yelerinin yeniden yapÄ±lanma iÃ§inde olduÄŸu bilgisine ulaÅŸÄ±ldÄ±. TerÃ¶rle MÃ¼cadele Åžubesi ekipleri, halen Ã¶rgÃ¼tte aktif gÃ¶rev alan ve Ã¶rgÃ¼te finansman saÄŸlayan Ã¶rgÃ¼tÃ¼ Ã¼yelerininÂ gaybubet' olarak adlandÄ±rdÄ±klarÄ± gizli bir adresteÂ toplantÄ± yapacaÄŸÄ±nÄ± belirledi.

DÄ°Åž KLÄ°NÄ°ÄžÄ°NDE FETÃ– TOPLANTISIÂ 

AraÅŸtÄ±rmasÄ±nÄ± derinleÅŸtiren polis,Â toplantÄ±nÄ±n SelÃ§uklu ilÃ§esi Musalla BaÄŸlarÄ± Mahallesi'nde bir diÅŸ hekimliÄŸi kliÄŸinde yapÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± saptadÄ±. Ekipler, toplantÄ± sÄ±rasÄ±nda kliniÄŸe operasyon dÃ¼zenledi. Operasyonda, iÅŸ yerinin bodrum katÄ±nda toplantÄ± yapanÂ 3 diÅŸ hekimi,Â 2 doktor, 1 avukat, 1 iÅŸ adamÄ± ve mesleÄŸinden ihraÃ§ edilen 1 Ã¼steÄŸmen gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. ÅžÃ¼phelilerdenÂ 5â€™i hakkÄ±nda daha Ã¶nce de FETÃ–/PDY soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda iÅŸlem yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±,Â diÄŸer 3Â kiÅŸinin ise Ã¶rgÃ¼tle irtibat ve iltisaklarÄ±nÄ±n olduÄŸu tespit edildi.

'F' SERÄ°SÄ° DOLAR ELE GEÃ‡Ä°RÄ°LDÄ°

Klinikte ve ÅŸÃ¼phelilerin araÃ§larÄ±nda yapÄ±lan aramada iseÂ gizlenmiÅŸ vaziyette sÃ¶zde Ã¶rgÃ¼t lideri Fetullah GÃ¼len'e minnet duymayÄ± simgeleyenÂ 2â€™si 'F'Â serisi olmak Ã¼zere 6 adet 1 dolar, 7 adet 2 dolar ve Ã¶rgÃ¼t finansmanÄ±nda kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Ã¼zerinde durulanÂ 165Â bin TL ele geÃ§irildi. ÅžÃ¼phelilerin cep telefonlarÄ±nda yapÄ±lan incelemede ise Ã¶zel kriptolu yazÄ±ÅŸma uygulamasÄ± kullandÄ±klarÄ± ve bu uygulamadan 'hizmet hareketi devam ediyor'Â yazÄ±lÄ± mesajla toplantÄ± yapacaklarÄ± adresin konumunu paylaÅŸtÄ±klarÄ± saptandÄ±.Â  Â 

8 ÅŸÃ¼pheli emniyetteki iÅŸlemlerinin ardÄ±ndan sevk edildikleri adliyede Ã§Ä±karÄ±ldÄ±klarÄ± mahkemece tutuklandÄ±.Â 

DHA

Anahtar Kelimeler:
KonyaFETÃ–PDYTerÃ¶rÃ¶rgÃ¼tOperasyon
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