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Diyarbakır'da 'Eren Abluka-30 Narko Terör' operasyonu başlatıldı 

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Diyarbakır'ın Lice ilçesi Birlik ve Abalı mahallelerinde 920 personel, 56 operasyonel timin katılımıyla 'Eren Abluka-30 Şehit Jandarma Uzman Çavuş İlyas Genel Narko Terör' operasyonunun başlatıldığını açıkladı.

05 Ağustos 2022 Cuma 09:22
Diyarbakır'da 'Eren Abluka-30 Narko Terör' operasyonu başlatıldı 

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı'nca jandarma komando özel operasyon (JOPER), jandarma komando ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 920 personel, 56 operasyonel tim operasyonda görev alıyor. Operasyonun ilk gününde Birlik ve Abalı mahalleleri kırsalında önceden tespit edilen 70 noktada gerçekleştirilen arazi arama- tarama faaliyetinde piyasa değeri 3 milyon 600 bin TL olan 30 kilogram toz esrar, 107 kilogram kubar esrar, 1 milyon 150 bin 710 kök kenevir ve 182 bin kök skunk ele geçirildi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Içişleri BakanlığıDiyarbakırLiceEren Abluka30 Narko TerörUyuşturucuTerörOperasyon
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