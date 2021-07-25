Gaziantep'te şehitler için uğurlama töreni

Fırat Kalkanı Harekatı ile terörden arındırılan Suriye'nin El Bab kentinde, gece saatlerinde kirpi aracına teröristler tarafından saldırı düzenlendi. Saldırıda 2 asker şehit oldu, 2 asker de yaralandı.

Şehitler için Gaziantep Havalimanı'nda uğurlama töreni düzenlendi. Törene Gaziantep Valisi Davut Gül, 2’nci Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak, 5’inci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma, CHP Gaziantep Milletvekili Bayram Yılmazkaya, İl Jandarma Komutanı Hüseyin Bekmez, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ ve diğer protokol üyeleri ile şehidin silah arkadaşları katıldı. Şehitlerin öz geçmişlerinin okunmasının ardından Türk bayrağına sarılı tabutları, memleketlerine gönderilmek üzere askeri kargo uçağına kondu.

Astsubay Çavuş Fatih Güney’in cenazesi toprağa verilmek üzere Ordu’ya, Sözleşmeli Er Emrah Arslan’ın cenazesi ise memleketi Samsun'a gönderildi.