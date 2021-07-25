Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 34
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
1351.59
ALTIN
495.52
DOLAR
8.5492
STERLİN
11.7943
EURO
10.0853
Beykent Üniversitesi 34 öğretim üyesi alacak
Beykent Üniversitesi 34 öğretim...
Kentsel Tasarım Proje Yarışmasına Davet
Kentsel Tasarım Proje Yarışmasına...
KTÜ 5 sözleşmeli personel alacak
KTÜ 5 sözleşmeli personel...
Sakarya Geyve’de tarla ve 2 katlı bina satılacak
Sakarya Geyve’de tarla ve...

Gaziantep'te şehitler için uğurlama töreni

SURİYE'nin El Bab bölgesinde teröristlerin askeri araca düzenlediği saldırıda şehit olan Astsubay Çavuş Fatih Güney ve Sözleşmeli Er Emrah Arslan, Gaziantep'te düzenlenen törenle memleketlerine uğurlandı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
25 Temmuz 2021 Pazar 12:13
0 Okunma
Gaziantep'te şehitler için uğurlama töreni

Fırat Kalkanı Harekatı ile terörden arındırılan Suriye'nin El Bab kentinde, gece saatlerinde kirpi aracına teröristler tarafından saldırı düzenlendi. Saldırıda 2 asker şehit oldu, 2 asker de yaralandı.

Şehitler için Gaziantep Havalimanı'nda uğurlama töreni düzenlendi. Törene Gaziantep Valisi Davut Gül, 2’nci Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak, 5’inci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma, CHP Gaziantep Milletvekili Bayram Yılmazkaya, İl Jandarma Komutanı Hüseyin Bekmez, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ ve diğer protokol üyeleri ile şehidin silah arkadaşları katıldı. Şehitlerin öz geçmişlerinin okunmasının ardından Türk bayrağına sarılı tabutları, memleketlerine gönderilmek üzere askeri kargo uçağına kondu.

Astsubay Çavuş Fatih Güney’in cenazesi toprağa verilmek üzere Ordu’ya, Sözleşmeli Er Emrah Arslan’ın cenazesi ise memleketi Samsun'a gönderildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
SuriyeEl BabTerörSaldırışehitTörenGaziantepFırat Kalkanı Harekatı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İskoçyalı oyuncu Mike Mitchell, Fethiye'de yaşamını yitirdi
İskoçyalı oyuncu Mike Mitchell, Fethiye'de yaşamını yitirdi
Otomobil 25 metre yüksekliğindeki metro inşaatına düştü: 1 ölü, 1 yaralı
Otomobil 25 metre yüksekliğindeki metro inşaatına düştü: 1 ölü, 1 yaralı
Havalandırma boşluğunda korkunç ölüm
Havalandırma boşluğunda korkunç ölüm
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans