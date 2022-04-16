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İzmir'de 53 kaçak göçmen kurtarıldı 

İZMİR'in Seferihisar ve Çeşme ilçesi açıklarında, yasa dışı yollarla Yunanistan adalarına geçmeye çalıştıkları sırada Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 53 kaçak göçmen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı. 

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
16 Nisan 2022 Cumartesi 05:16
İzmir'de 53 kaçak göçmen kurtarıldı 

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Çeşme ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğunu tespit etti. Harekete geçen ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 23 kaçak  göçmeni kurtardı. Öte yandan,  Seferihisar ilçesi açıklarında ise Türk kara sularına geri itilen lastik bot içerisindeki 30 düzensiz göçmen de kurtarıldı. Toplamda kurtarılan 53 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kıyıya çıkartıldı. İşlemleri tamamlanan göçmenler,  İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
IzmirSahil GüvenlikGöçmenKaçak Göçmen
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