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İzmir'de otomobile uzun namlulu silahla saldırı: 1 ölü 1 ağır yaralı

İZMİR'in Konak ilçesinde, hareket halindeki otomobile uzun namlulu silahla saldırı düzenlendi. Olayda, Metin Arslan hayatını kaybederken Mehmet Ali Oğuz ise ağır yaralandı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
05 Haziran 2022 Pazar 11:25
İzmir'de otomobile uzun namlulu silahla saldırı: 1 ölü 1 ağır yaralı

Olay, dün saat 23.15 sıralarında Mustafa Kemal Sahil Bulvarı Göztepe Köprüsü yakınında meydana geldi. Göztepe'den Konak yönüne seyir halinde olan Metin Arslan ile Mehmet Ali Oğuz'un içerisinde bulunduğu 35 AIT 325 plakalı otomobile, başka bir araçtaki kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından uzun namlulu silahla ateş açıldı. Vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan Arslan ve Oğuz ağır yaralandı. Olayı gören çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen polis ekipleri çevre güvenliği alırken, sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından yaralılardan Arslan İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine Oğuz ise Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Metin Arslan hayatını kaybederken, Mehmet Ali Oğuz'un hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.  Öte yandan silahlı saldırıyı gerçekleştirdikten sonra olay yerinden kaçtığı öne sürülen 61 YA 811 plakalı araç içerisindeki şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
IzmirKonakCinayetMetin Arslan
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