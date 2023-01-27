Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
5.231,02
ALTIN
1.163,04
DOLAR
18,81
STERLİN
23,30
EURO
20,45
Muratpaşa Sosyal Güvenlik Merkezi tekne satacak
Muratpaşa Sosyal Güvenlik Merkezi...
Kat karşılığı inşaat yapım ihalesine davet
Kat karşılığı inşaat yapım...
İstanbul Okan Üniversitesi 49 Öğretim Üyesi alacak
İstanbul Okan Üniversitesi 49...
Demiroğlu Bilim Üniversitesi 6 Öğretim Üyesi alacak
Demiroğlu Bilim Üniversitesi 6...

İzmir'de sağanak etkili oluyor

İzmir'de etkili olan sağanak nedeniyle trafik kazaları ve su baskınları meydana geldi.

27 Ocak 2023 Cuma 09:07
İzmir'de sağanak etkili oluyor

Kentte gece saatlerinde başlayan ve etkisini artıran sağanak, yollarda su birikintilerine neden oldu.

Belediye ekipleri, su birikintilerini vidanjör yardımıyla tahliye etmeye çalıştı. 

Çiğli ve Konak ilçelerinde zemin katlardaki dairelerde su baskınları yaşandı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yağmur sularını tahliye etmeye başladı.

Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda su birikintileri oluştu. Vatandaşlar suyu temizlemeye çalışırken, belediye ekipleri biriken suları tahliye etmek için çalışma başlattı.

Çarşıda esnaflık yapan Zafer Çiçek, her yağmurda bu şekilde mağdur olduklarını belirterek, yetkililerden bu soruna çözüm bulmasını istedi.

Yollarda oluşan su birikintileri nedeniyle araçlar yolda güçlükle ilerlerken bazı vatandaşlar iş yerlerine geç ulaştı. Bazı bölgelerde ise şiddetli yağmur nedeniyle belediye otobüsleri ve dolmuş seferleri gecikmeli yapılabildi.

Narlıdere ilçesi 9 Eylül Caddesi'nde yağışın etkisiyle yolda çökme meydana geldi.

Çökme sonucu bir polis aracı ve ticari araç çukura düşerken ekipler araçları kurtarmak için çalışma başlattı. Bir otoparktaki araçlar da toprak kayması sonucu zarar gördü.

Sağanak, Çeşme, Seferihisar ve Urla ilçelerinde de etkisini gösterdi. Gök gürültülü sağanakla birlikte çakan şimşekler ise gökyüzünü aydınlattı.

Torbalı ilçesine bağlı İnönü Mahallesi'nde bir villanın çatısına yıldırım isabet etti. Çatı katında çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü, binada hasar oluştu.

Sağanak nedeniyle İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda da bir gidiş bir geliş uçuş seferi iptal edildi.

AA

Son Güncelleme: 27.01.2023 09:07
Anahtar Kelimeler:
IzmirYağmurYağış
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çorum Sanayi Sitesi'ndeki iş yeri yangını 4 saatte söndürüldü
Çorum Sanayi Sitesi'ndeki iş yeri yangını 4 saatte söndürüldü
Sivas'ta veteriner hekim kediler için "online kan bankası" oluşturdu
Sivas'ta veteriner hekim kediler için "online kan bankası" oluşturdu
Anadolu leoparı iki ayrı bölgede yeniden görüntülendi
Anadolu leoparı iki ayrı bölgede yeniden görüntülendi
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans