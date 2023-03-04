Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
5.212,38
ALTIN
1.126,84
DOLAR
18,89
STERLİN
22,78
EURO
20,10
Dokuz Eylül Üniversitesi 4/B Sözleşmeli 147 Personel alacak
Dokuz Eylül Üniversitesi 4/B...
Biruni Üniversitesi 23 Öğretim Üyesi alıyor
Biruni Üniversitesi 23 Öğretim...
Erzincan Belediyesi 34 işyerini satışa sundu
Erzincan Belediyesi 34 işyerini...
Sabancı Üniversitesi Öğretim Üyesi alıyor
Sabancı Üniversitesi Öğretim Üyesi...

Kahramanmaraş'ta 468 bin ton enkaz kaldırıldı

Tarım İşletmeleri Genel Müdürü (TİGEM) Hasan Gezginç, Kahramanmaraş'ta yıkılan binalardan 468 bin ton enkazın kaldırıldığını bildirdi.

04 Mart 2023 Cumartesi 14:09
Kahramanmaraş'ta 468 bin ton enkaz kaldırıldı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler sonrası kentte arama kurtarma çalışmalarının tamamlanmasının ardından başlatılan enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor.

Tarım ve Orman Bakanlığının Kahramanmaraş'taki çalışmaları ve ekiplerin koordinatörlüğünü yapan Gezginç, AA muhabirine, depremlerin ardından Kahramanmaraş'ta yürütülen çalışmalarda 2,7 milyon litre yakıt harcandığını söyledi.

Rakamların büyüklüğünün yapılan çalışmalarla doğru orantılı olduğuna işaret eden Gezginç, "Yıkılan binalardan 468 bin ton enkaz kaldırıldı. 70 enkazın kaldırma çalışmaları devam ediyor. 118 enkazın kaldırma çalışmaları bitti. İlk günden itibaren yaranın ne kadar derin olduğu, bu felaketin asrın felaketi şeklinde nitelendirildiği aşikar." ifadesini kullandı.

Devletin bütün unsurlarıyla sahada olduğunu vurgulayan Gezginç, şunları kaydetti:

"Tarım ve Orman Bakanlığı benim temsil ettiğim bir bakanlık ama diğer bakanlıklar da kendi üzerlerine düşen vazifeyi yapıyor. Bunu hem bir Kahramanmaraşlı hem de bir çalışan olarak ifade etmek zorundayım. Sadece devlet değil, gerçekten bu felaket esnasında millet, devlet, tüm Türkiye, tüm unsurlarıyla kenetlendi, hepsine müteşekkiriz. Biz bu halkla, bu devletle çok güçlü bir yapıyız. İnşallah en kısa sürede yaralarımız sarılacak, en kısa sürede hayat kaldığı yerden devam edecek. Tabii kayıplarımız unutulmayacak ama bir şekilde bu şehri yeniden ayağa kaldırmak, bu ülkeyi ayağa kaldırmak hepinizin borcu, hepimizin görevi."

AA

Anahtar Kelimeler:
TİGEMKahramanmaraşEnkaz
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Diyarbakır ve Mardin'de toz taşınımı etkili oldu
Diyarbakır ve Mardin'de toz taşınımı etkili oldu
Adıyaman'da 4,4 büyüklüğünde deprem
Adıyaman'da 4,4 büyüklüğünde deprem
Hatay ve Adana’da deprem
Hatay ve Adana’da deprem
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans