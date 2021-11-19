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Kamyona çarpan otomobil ikiye bölündü: 2 ağır yaralı

BURSA’da yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, önce bariyerlere ardından da kamyona çarptı. Kazada ikiye bölünen otomobilin sürücüsü İrfan Balaban ile yanındaki arkadaşı İsmail A. ağır yaralandı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
19 Kasım 2021 Cuma 10:35
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Kamyona çarpan otomobil ikiye bölündü: 2 ağır yaralı

Kaza, saat 03.30 sıralarında Nilüfer ilçesi Ataevler Mahallesi İzmir Yolu Caddesi’nde meydana geldi. Bursa’dan İzmir yönüne giden İrfan Balaban yönetimindeki 16 RBL 78 plakalı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp önce bariyerlere ardından da aynı yöne giden Samet Şentürk yönetimindeki 33 DDM 56 plakalı sebze yüklü kamyona çarptı. Yaklaşık 20 metre sürüklenen otomobil ikiye bölündü. Kazada, araçtan fırlayan sürücü İrfan Balaban ile yanındaki İsmail A. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri kaza yerinde yapılan yaralılar, Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Kaza nedeniyle ulaşımın tek şeritten kontrollü olarak sağlandığı caddede, otomobilin çekiciyle kaldırılmasının ardından trafik yeniden normale döndü.

DHA

Anahtar Kelimeler:
BursaNilüferKazaTrafik Kazası
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