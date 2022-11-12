Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 14
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
4.455,53
ALTIN
1.054,17
DOLAR
18,56
STERLİN
22,01
EURO
19,24
Kocaeli Üniversitesi Sözleşmeli Bilişim Personeli alacak
Kocaeli Üniversitesi Sözleşmeli Bilişim...
Gazi Üniversitesi 64 Öğretim Üyesi alacak
Gazi Üniversitesi 64 Öğretim...
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 20 Müfettiş Yardımcısı alacak
Aile ve Sosyal Hizmetler...
İstanbul'da Vakıf taşınmazları kiraya verilecek
İstanbul'da Vakıf taşınmazları kiraya...

Karadeniz'de balıkçıların 'mayın' tedirginliği

KIRKLARELİ'nin İğneada beldesi açıklarında, balıkçı teknesinde meydana gelen ve mayının neden olduğu ileri sürülen patlamanın ardından balıkçılar, Karadeniz'de avlanma tedirginliği yaşıyor. 

12 Kasım 2022 Cumartesi 11:19
Karadeniz'de balıkçıların 'mayın' tedirginliği

Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesi limanından Karadeniz'e avlanmaya çıkan 'Ahmet Mollaoğlu- 2' balıkçı teknesinde, 9 Kasım akşamı, kıyıdan 3 mil açıkta patlama meydana geldi. 13 kişilik mürettebatın bulunduğu teknede yaralanan olmazken, ön kısmında delik açıldı. Mürettebatın yatakhane bölümünden su almaya başlayan tekne, diğer teknelerin yedeğine alınarak, İğneada Limanı'na getirildi. Teknedeki balıkçılar, patlamaya mayının neden olduğunu öne sürerek, büyük korku yaşadıklarını anlattı. Patlamayla ilgili Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan inceleme ise sürüyor. Teknede Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin de yer aldığı inceleme, su altından da yürütülüyor.

'AVLANMAKTAN KORKUYORUZ'

Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesinde balıkçılar, teknedeki patlamanın ardından Karadeniz'de avlanırken, mayın tedirginliği yaşadıklarını söyledi. Olayın ardından teknelerini limana çeken balıkçılar, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin sürekli devriye görevi yürüttüğünü kaydetti. Kıyıköy'de 25 yıldır balıkçılık yapan Ferhat Yanık, korku ile balıkçılık yaptıklarını belirtip, "Şimdi tedirginlik yaşıyoruz. Teknemiz ufak, Allah göstermesin, zaten öyle bir şey olsa bizim kurtulma şansımız yok. O konulardan dolayı denizlerde avlanmaktan korkuyoruz. Bu olaylar ne kadar sürer, tabi bilmiyoruz. Balıkçılıkta biraz zayıf geçiyor.  Gece geziyoruz yakamozla ama mayın korkusundan fazla gezemiyoruz ki burada da balıkçılık gece oluyor" diye konuştu.  

'KORKUKTUK, GERİ GELDİK'

Balıkçı teknesinde yaşanan patlama sonrası avlanmayı bırakarak, Kıyıköy'deki limanlarına geldiklerini anlatan Oğuz Çevik ise "Patlama olayı bizi çok tedirgin etti. Büyük korku yaşadık. Korkudan yarım saat gezip limana geldik. Hiçbir şey görünmüyor. Anızsın karşına ne çıkacak, belli değil. Akşam bir cisim gördük. Allah'tan poşetmiş onu gördük de korktuk; aslına rastlasaydık ne olurdu, hiç bilmiyorum. Balık çok, Allah'ın izni ile yılbaşına kadar bitecek gibi değil. Lüfer, çinekop, palamut devam ediyor ama inşallah can kaybı vermeyiz bu mayınlardan. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, bu tedirginliği kaldırıyor ama bu mayın çok küçük; denizin üzerinde nasıl görecekler? Karadeniz koca bir derya; nerede, ne zaman, ne olacağı hiç belli değil ancak yapacak bir şey de yok. Mecbur çıkıyoruz. Ekmek paramızın peşindeyiz" dedi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
KırklareliDemirköyKaradenizBalıkBalıkçıDenizMayınPatlama
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ağrı ve Iğdır'da 'Eren Abluka Sonbahar-Kış-12 Operasyonu'
Ağrı ve Iğdır'da 'Eren Abluka Sonbahar-Kış-12 Operasyonu'
Başkan Özlü: Düzce'de konut stokunun yüzde 80'i yeni
Başkan Özlü: Düzce'de konut stokunun yüzde 80'i yeni
İntihara kalkışan Armutlu Kaymakamı, yaşamını yitirdi
İntihara kalkışan Armutlu Kaymakamı, yaşamını yitirdi
%uFEFF
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasar%u0131m: GNS Ajans