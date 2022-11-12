Karadeniz'de balıkçıların 'mayın' tedirginliği

Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesi limanından Karadeniz'e avlanmaya çıkan 'Ahmet Mollaoğlu- 2' balıkçı teknesinde, 9 Kasım akşamı, kıyıdan 3 mil açıkta patlama meydana geldi. 13 kişilik mürettebatın bulunduğu teknede yaralanan olmazken, ön kısmında delik açıldı. Mürettebatın yatakhane bölümünden su almaya başlayan tekne, diğer teknelerin yedeğine alınarak, İğneada Limanı'na getirildi. Teknedeki balıkçılar, patlamaya mayının neden olduğunu öne sürerek, büyük korku yaşadıklarını anlattı. Patlamayla ilgili Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan inceleme ise sürüyor. Teknede Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin de yer aldığı inceleme, su altından da yürütülüyor.

'AVLANMAKTAN KORKUYORUZ'

Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesinde balıkçılar, teknedeki patlamanın ardından Karadeniz'de avlanırken, mayın tedirginliği yaşadıklarını söyledi. Olayın ardından teknelerini limana çeken balıkçılar, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin sürekli devriye görevi yürüttüğünü kaydetti. Kıyıköy'de 25 yıldır balıkçılık yapan Ferhat Yanık, korku ile balıkçılık yaptıklarını belirtip, "Şimdi tedirginlik yaşıyoruz. Teknemiz ufak, Allah göstermesin, zaten öyle bir şey olsa bizim kurtulma şansımız yok. O konulardan dolayı denizlerde avlanmaktan korkuyoruz. Bu olaylar ne kadar sürer, tabi bilmiyoruz. Balıkçılıkta biraz zayıf geçiyor. Gece geziyoruz yakamozla ama mayın korkusundan fazla gezemiyoruz ki burada da balıkçılık gece oluyor" diye konuştu.

'KORKUKTUK, GERİ GELDİK'

Balıkçı teknesinde yaşanan patlama sonrası avlanmayı bırakarak, Kıyıköy'deki limanlarına geldiklerini anlatan Oğuz Çevik ise "Patlama olayı bizi çok tedirgin etti. Büyük korku yaşadık. Korkudan yarım saat gezip limana geldik. Hiçbir şey görünmüyor. Anızsın karşına ne çıkacak, belli değil. Akşam bir cisim gördük. Allah'tan poşetmiş onu gördük de korktuk; aslına rastlasaydık ne olurdu, hiç bilmiyorum. Balık çok, Allah'ın izni ile yılbaşına kadar bitecek gibi değil. Lüfer, çinekop, palamut devam ediyor ama inşallah can kaybı vermeyiz bu mayınlardan. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, bu tedirginliği kaldırıyor ama bu mayın çok küçük; denizin üzerinde nasıl görecekler? Karadeniz koca bir derya; nerede, ne zaman, ne olacağı hiç belli değil ancak yapacak bir şey de yok. Mecbur çıkıyoruz. Ekmek paramızın peşindeyiz" dedi.