Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 12
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
1,847.79
ALTIN
701.06
DOLAR
12.09
STERLİN
16.27
EURO
13.68
TİKA Uzman Yardımcısı alacak
TİKA 10 Uzman Yardımcısı...
Harran Üniversitesi Araştırma Görevlisi istihdam edecek
Harran Üniversitesi Araştırma Görevlisi...
Hakkari Üniversitesi Öğretim Üyesi Alıyor
Hakkari Üniversitesi Öğretim Üyesi...
Üsküdar Belediyesi 100 araçlık otoparkı kiraya verecek
Üsküdar Belediyesi 100 araçlık...

Kırklareli’de sağanak

KIRKLARELİ'nde sağanak yağış, Lüleburgaz, Babaeski ve Pınarhisar ilçelerinde taşkınlara neden oldu, sel nedeniyle evlerinde mahsur kalanlar kepçelerle kurtarıldı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
29 Aralık 2021 Çarşamba 09:44
3 Okunma
Kırklareli’de sağanak

Trakya'da etkisini sürdüren sağanak yağış, Kırklareli'nin Lüleburgaz, Babaeski ve Pınarhisar ilçesinde sele neden oldu. Yağışın etkili olduğu Lüleburgaz ilçesinde Lüleburgaz Deresi, Yıldırım Mahallesi'nin Kümevleri mevkiinde taştı. Kümevleri mevkiindeki evlerin birinci katları sular altında kaldı. Dere üzerinden giden köprünün sular altında kalması ve yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya kalması üzerine bölgeye AFAD, UMKE, askeri personel, polis, belediye, sağlık ve Kızılay'dan ekipler sevk edildi.

Evlerinde sel nedeniyle mahsur kalan vatandaşlar, kepçe yardımıyla evlerinden alınarak, misafirhanelere ve yakınlarının evlerine yerleştirildi. Kurtarma çalışmalarını Kaymakam Salih Yüce, Belediye Başkanı Murat Gerenli, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Kurugül de yerinde takip etti.

Babaeski ilçesinde Çürtlen Deresi'nin taşması sonucu Kurtuluş Mahallesi'nde ev ve işyerlerini su bastı. Evlerinde mahsur kalan vatandaşlar, ekipler tarafından kepçelerle tahliye edildi.

Pınarhisar ilçesinde de Kaynarca-Lüleburgaz karayolu üzerindeki Kaynarca Deresi taştı. İlçe merkezindeki bazı ev ve işyerlerini su bastı.

VALİLİK: VATANDAŞLAR UYARILARA DİKKATE ALSIN

Kırklareli Valiliği'nden yapılan açıklamada, gün boyu devam eden aşırı yağışlar sebebiyle Babaeski, Lüleburgaz, Pınarhisar ve Alpullu beldesi başta olmak üzere yağışlardan etkilenen bölgelerde Vali Osman Bilgin'in yönetiminde AFAD, İl Özel İdaresi, Devlet Su İşleri, Kızılay, karayolları ve belediye ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi. Açıklamada, "Ekiplerimizin ilk andan itibaren afetten etkilenen bölgelerde müdahale ve önleme çalışmaları aralıksız devam etmektedir... Meydana gelen su baskınından etkilenen bölgelerimizde vatandaşlarımızın tüm mağduriyetleri devletimiz tarafından giderilecektir... Su baskınından etkilenen bölgelerde yaşayan değerli vatandaşlarımızın yetkili ekiplerimizin yönlendirme ve uyarılarını dikkate almaları büyük önem taşımaktadır. Allah ülkemizi, ilimizi tüm afetlerden korusun” denildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
KırklareliTrakyaYağmurYağışSel
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Batman'da 'Eren Kış-14 Operasyonu' başladı
Batman'da 'Eren Kış-14 Operasyonu' başladı
Bozcaada’ya bazı feribot seferleri iptal 
Bozcaada’ya bazı feribot seferleri iptal 
Balıkçılar, kısmen donan Van Gölü'ne buzları kırarak açıldı
Balıkçılar, kısmen donan Van Gölü'ne buzları kırarak açıldı
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans