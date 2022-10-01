Refüje çarpıp devrilen motosikletin sürücüsü öldü

Kaza, saat 02.30 sıralarında merkez Sarıçam ilçesi Balcalı Mahallesi Can Özşahinoğlu Bulvarı'nda meydana geldi. Kutsal Burak Avcıoğlu, yönetimindeki 33 AFY 042 plakalı motosiklet, henüz bilinmeyen bir nedenle virajı alamayarak refüje çarpıp, devrildi. Sürücü yol kenarına savrulurken, motosiklet ise yaklaşık 100 metre sürüklendi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, yol kenarında hareketsiz şekilde yatan Avcıoğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Kaza yerinde inceleme yapan polis, motosiklet kaskını cesedin yaklaşık 30 metre uzağında kırık halde buldu. Avcıoğlu'nun cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.