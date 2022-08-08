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Şanlıurfa’da 2 genç sulama kanalında kayboldu

ŞANLIURFA’da, İsa Tokdemir (24) ile Halil Gültekin (21), serinlemek için girdikleri sulama kanalında kayboldu. Tokdemir ve Gültekin için arama çalışması başlatıldı.

08 Ağustos 2022 Pazartesi 12:35
Şanlıurfa’da 2 genç sulama kanalında kayboldu

Karaali Mahallesi’nde dün akşam saatlerinde Halil Gültekin ile İsa Tokdemir serinlemek için sulama kanalına girdi. Yüzme bilmedikleri belirtilen gençler, bir süre sonra akıntıya kapılıp kayboldu. Durumu fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve dalgıç polisler sevk edildi. Dalgıç polisler, kanalda arama çalışması başlattı. Ekipler, havanın kararmasıyla aramaları sonlandırdı.

Çalışmalar, bugün sabahın ilk ışıklarıyla yeniden başladı. Dalgıçlar suda arama yaparken, jandarma ve vatandaşlar da kanal kıyısını kontrol ediyor. Ekiplerin arama çalışmaları sürüyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
ŞanlıurfaGölGöletDereKayıpArama
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