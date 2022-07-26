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Şehit Uzman Çavuş Remzi Nişan için Yüksekova'da tören düzenlendi

Pençe-Yıldırım Harekatı bölgesinde PKK’lı teröristlerin saldırısında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Remzi Nişan için Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde tören düzenlendi. Törene, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da katıldı.

26 Temmuz 2022 Salı 09:52
Şehit Uzman Çavuş Remzi Nişan için Yüksekova'da tören düzenlendi

Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Yıldırım Harekatı bölgesinde, PKK’lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Remzi Nişan için Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı'nda tören düzenlendi. Törene İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Yüksekova 3'üncü Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Muammer Alper, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hüseyin Kurtoğlu, Yüksekova Kaymakamı Ömer Çimşit, AK Parti Hakkari İl Başkanı Abdulmuttalip Özbek ve AK Parti Yüksekova İlçe Başkanı Fatih Arslan katıldı. Tören mangasıyla helikopterden alınan şehidin cenazesi Türk Hava Kuvvetleri'ne ait uçağa konularak memleketi Mersin'e uğurlandı. Bakan Soylu, törenin ardında ilçeden ayrıldı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Kuzey IrakPkkTerörTeröristOperasyonPençeyıldırım HarekatışehitPiyade Uzman ÇavuşRemzi NişanHakkariMersinSüleyman Soylu
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