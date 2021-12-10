'Yılbaşı fidanlarını Manavgat'a dikin' çağrısı

Koronavirüs salgınının sürmesi nedeniyle çoğu kişi, bu yılbaşını da evlerinde karşılamaya hazırlanıyor. Antalya Orman Bölge Müdürlüğü tarafından, cumhuriyet tarihinin en büyük orman yangınının yaşandığı Manavgat için çağrıda bulunulup, yeni yıl figürlerinden çam fidanlarının alımıyla ilgili kampanya başlatıldı.

'YILBAŞI İÇİN AĞAÇ KESMEYİN' UYARISI

Antalya Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici, Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait fidanlıklarda birçok çeşit fidanın bulunduğuna işaret ederek, “Yılbaşı fidanı almak isteyenler varsa işletme müdürlüklerimize, bölge müdürlüğümüze başvurarak, fidanlıklardan temin edebilirler. Gidip doğadan ağaç kesmenin manası yok, 'Ağaç kesmeyelim, dikelim' diye de bir sloganımız var. Yılbaşında da isteyen herkese fidan satabiliriz. Noel ağacı olarak kullanılabilecek tipte fidanlarımız da mevcut" dedi.

'YILBAŞI FİDANLARINI MANAVGAT'A DİKİN'

Yılbaşında evlerine fidan alacaklara öneride bulunan Vedat Dikici, “Bu yıl, aldıkları fidanları yılbaşında süslesinler, kullansınlar, dikecek yerleri varsa kendileri dikebilirler. Yazın büyük bir felaket geçirdik, Manavgat'taki yangınımızda. Dikecek yerleri yoksa, kullandıktan sonra getirip yangın sahamıza dikebilirler. Hem böylece yangında oluşan felaket alanında onların da bir fidanı olur, hem ülkemizin yeşillenmesi için katkıları olur hem de yılbaşı için aldıkları fidanı kullanmış da olurlar" diye konuştu.

TOHUMLAR ATILMAYA BAŞLANIYOR

Manavgat'taki yangın alanının yeşillendirilmesi için fidan kampanyalarının devam ettiğini söyleyen Dikici, yılbaşı için de bağışta bulunanlar adına yangın sahasında fidan dikebileceklerini belirtti. Yangın sahasındaki rehabilitasyon çalışmaları hakkında da bilgi veren Dikici, “Anayasanın bize verdiği görev, tekrar orayı yeşillendirmek ve orman haline getirmek. Planlamalarını yaptık, şu an sahanın temizlenmesi aşamasındayız. Yaklaşık 1,5-2 ay sonra elimizdeki stok tohumları atmaya başlayacağız" dedi.

27 MİLYON FİDAN

Fidan dikilecek alanlarda açık yerlerin sürümünün bitirildiğini açıklayan Dikici, “Temizlik yapılan yerlerin sürümüne devam edip, bu sezon elimizdeki en az 4 milyon fidanı dikmeyi düşünüyoruz. Gelecek dikim sezonunda bunu 27 milyona tamamlayacağız. 30 bin hektarda sahamız var, kesimini yaptık. Tohum atarak getireceğimiz gençlik var. Onları da mart sonuna tamamlarız ve gelecek yıl da o fidanları ilkbahar çimlenmesiyle birlikte sahada göreceğiz. Böylece sahanın rehabilitasyonu çalışmalarını tamamlayıp inşallah tekrar yeşil bir Manavgat haline getirmeyi planlıyoruz. Şu anda sahada çok iyi bir çalışma var ve gelecek yıla bunu sonuçlandırırız" diye konuştu.

KÖYLERİN ETRAFINA DAYANIKLI AĞAÇ TÜRLERİ

Ağaçlandırmada köylerin etrafında yapraklı türlerle kuşak oluşturulacağını da açıklayan Vedat Dikici, şunları söyledi:

"Manavgat'ta, Türkiye'nin en güzel defnesinin yetiştiği alanlar var. Yaylaalan, Sırtköy gibi, bu köylerde yine defneye ağırlık vereceğiz. Aşağıdaki köylerde ise keçiboynuzu, zeytin gibi yapraklı türlerle köylerin etrafında bir zon oluşturacağız. Tarım İlçe Müdürlüğümüz yanan alanlar için zeytin dağıtacak, biz Orman olarak köylüye keçiboynuzu dağıtacağız. Yerleşim alanları çevresindeki orman alanlarında yapraklı türlerle birlikte köylerin etrafında bir bant oluşturacağız. Özellikle selvi, keçiboynuzu, fıstık çamı yangının çok hızlı yayılmasını engelleyen türler. Zeytin gibi türlerle oraları ağaçlandıracağız. Hem köylümüze gelir olacak hem de Allah muhafaza tekrar böyle bir felaket yaşarsak, bize müdahale edecek hem köylerin boşaltılması hem de insan ve diğer canlıların zararını en aza indirecek önlem almaya çalışıyoruz."