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Yılbaşı öncesi hindinin fiyatı, kilosuna göre bin lirayı buluyor

14 Aralık 2022 Çarşamba 10:08
Yılbaşı öncesi hindinin fiyatı, kilosuna göre bin lirayı buluyor

KOCAELİ'nin Kandıra ilçesinde hindi yetiştiricileri yılbaşına sayılı günler kala hindileri satmaya başladı. Kilosu 100 lira olan hindiler, ağırlığına göre bin lirayı bulan fiyatla satılıyor.

Kandıra ilçesinde köylerdeki kümes ve çiftliklerde yetiştirilen ‘Amerikan bronzu’ cinsi hindiler yılbaşına kısa bir süre kala otel, restoran ve marketler tarafından satın alınmaya başlandı. Nisan ayında beslenmeye başlanan ve yıl sonuna kadar 5-10 kilo aralığına ulaşan hindiler, kilosu 100 liradan satılıyor. Hindiler ağırlıklarına göre bin lirayı bulan fiyatlara satılıyor.

Hindi yetiştiricisi İsmail Turan, "Elimizde çok fazla hindi kalmadı. Yaklaşık bin hindi yetiştirdik ve 300 civarı hindi kaldı. Yılbaşına kadar mutlaka satılır. Bir hindi ortalama 5-10 kilo arasında değişiyor. 500 ile bin TL arasında satıyoruz. Genelde bu hindiler oteller, restoranlar ve marketlere satılıyor. Hindiye Amerikan bronz hindisi de deniliyor ama burada yetiştirildiği için bizler Kandıra hindisi diyoruz. Kandıra, hindiyle meşhur olduğu için bazıları Kandıra hindisinin adını kullanıp satmaya çalışıyor. Biz Kandıra merkezinde orijinal Kandıra hindisini satıyoruz" dedi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
YılbaşıHindiKocaeliKandıra
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