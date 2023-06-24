Bir arkadaşının tavsiyesiyle 2010'da vücut geliştirme sporuyla tanışan Ayrancı, kısa sürede bu alanda önemli gelişim gösterdi.

Bir yandan Merzifon Belediyesinde zabıta memuru olarak görev yapan, bir yandan da vücut geliştirme sporuyla ilgilenen Ayrancı, 2021 yılında Türkiye şampiyonu oldu. Ayrancı, kariyerini 16 Nisan'da Arnavutluk'ta düzenlenen Vücut Geliştirme ve Fitness Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak taçlandırdı.

Ayrancı, yeni şampiyonluklar için çalışmalarını aksatmadan sürdürdüğünü söyledi.

Sporu 13 yıldır severek yaptığını ve hiç pes etmediğini dile getiren Ayrancı, "Kendimdeki değişimleri görüp, çevremden de iyi tepkiler almaya başladıkça, 'Bu iş oluyor.' dedim. 2016'ya kadar amatörce yaptım. Daha sonra profesyonel devam ettim. 2017'den sonra yarışmalara katılıp daha iyi yerlere geleceğime inandım." dedi.

İyi beslenme ve sıkı sporla katıldığı şampiyonalarda önemli başarılar kazandığını, bunun yanında işini de en iyi şekilde yapmaya çalıştığını anlatan Ayrancı, "Hem işimi hem sporu çok seviyorum. İlçe halkından övgüler almaktan mutluluk duyuyorum. Esnaftan espriyle yaklaşıp, 'Çok vücutlusun.' diyenler var. Memleketime şampiyonluk haberleri getirmek beni ayrıca gururlandırdı." diye konuştu.

Ayrancı, Arnavutluk'taki organizasyonda sıkletinde şampiyon olmamının yanı sıra, "şampiyonlar şampiyonu" sıkletinde de ikinci sırayı aldığını belirterek, şöyle devam etti:

"Bu sonuçlarla 'Pro card' almaya hak kazandım. 'Pro card' biz sporcular için çok önemli. Yıllardır bunun için çalışıyorum. Sonunda Allah bize nasip etti. Bu kartla profesyonel lige yükselme şansı elde ettim. Bundan sonraki yarışmalar tamamen uluslararası platformlarda olacak. Tek amacım ay-yıldızlı formayı giymekti. Çok şükür giydik ve devamı geldi. Bu süreçlerde her daim yanımda olan eşime ayrıca teşekkür ediyorum."

Genç sporculara tavsiyelerde bulunan Ayrancı, "Sporun bahanesi olmaz. Günlük hayatımızda her şeye zaman ayırıyoruz. Hem işi hem de sporu bir arada yürütebiliyorsam, tüm bireyler yürütebilir. Özellikle gençlerimiz boş durmasın, spor yapsın. Gençler hayallerinin, hedeflerinin peşinden koşsun." ifadelerini kullandı.

AA