MUĞLA- Fuego Yapım organizasyonuyla gerçekleşecek olan yaz turnesinde izleyiciler kahkahaya boğulacak.



Bir şakadan yola çıkarak hayata geçen ve yüzlerce gösteriyle seyirciyle buluşan "Burda Olan Burda Kalır”, 12 Temmuz Çarşamba Kuşadası Altın Güvercin Amfi Tiyatro, 14 Temmuz Cuma Datça Amfi Tiyatro, 16 Temmuz Pazar Marmaris Amfi Tiyatro, 17 Temmuz Pazartesi Denizli Açıkhava Sahnesi,

18 Temmuz Salı Antalya Açıkhava Tiyatrosu, 21 Temmuz Cuma Altınoluk Amfi Tiyatro, 22 Temmuz Cumartesi Ayvalık Amfi Tiyatro’da güldürmeye devam edecek.

HABER: BÜLENT ÇAMCI