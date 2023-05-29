İSTANBUL- Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "Zafer Partisi üzerine düşeni yapmıştır. Ancak stratejide yapılan hata, taktik başarılar ile düzeltilmiyor." ifadesini kullandı.

Zafer Partisinin, Atatürk çizgisinde, Türk milliyetçiliği mücadelesinden taviz vermeden devam edeceğini belirten Özdağ, küresel güçlerin ve Türk siyasetinin unsurlarının yok sayamayacağı bir Zafer Partisi gerçeği bulunduğunu ifade etti.

Türkiye için önümüzdeki süreç çok zor olacaktır

"21 senedir bir mağlubiyetten diğer mağlubiyete sürüklenen bütün yurttaşlarımızı Türk milletinin zaferi için Zafer Partisine davet ediyorum. Türkiye için önümüzdeki süreç çok zor olacaktır" diyerek şöyle ekledi; "Erdoğan kazanmıştır ancak bu bir Pirus zaferidir. Kazanırken mağlup olmuştur. Özetle ümitsizliğe yer yok. Sevgili Zafer Partisi teşkilat mensubu mücadele arkadaşlarım, yokluklar içinde verdiğimiz bu mücadele sonunda Türk milletinin zaferi ile taçlandıracağız."

HABER: BURHAN AKDAĞ