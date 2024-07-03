Edinilen bilgiye göre, 2024 yılında kamu görevlilerinin mali ve sosyal haklarında yapılan artışlar, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararı ile belirlenmişti. Bu kapsamda, Temmuz 2024'ten geçerli olmak üzere kamu görevlileri ile memur emeklilerinin tamamının aylık ve ücretlerinde yüzde 10 artış öngörülmüştü.
Bu yılın birinci 6 aylık döneminde enflasyon yüzde 24,73 olarak gerçekleşti. Bu enflasyon oranından kaynaklı ilave yüzde 9,31 artışla birlikte kamu görevlileri ile memur emeklilerinin aylık ve ücretlerinde temmuzdan geçerli olmak üzere toplamda yüzde 19,31 artış yapıldı. Aynı dönemde SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarında ise yüzde 24,73 artış sağlandı.
Bu çerçevede aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 32 bin 861 liradan 39 bin 177 liraya, en düşük memur emekli aylığı 14 bin 741 liradan 17 bin 587 liraya yükseldi.
Bu artışlar neticesinde 2024 yılı temmuz dönemi itibarıyla bazı kamu görevlilerinin net görev aylığı şöyle belirlendi:
|
UNVANLAR
|
DRC.
|
NET GÖREV AYLIĞI (*)
|
2024 Ocak-Haziran(TL)
|
2024 Temmuz-Aralık (TL)
|
ŞUBE MÜDÜRÜ- (Üniversite Mezunu)
|
1/4
|
49.867
|
59.467
|
MEMUR- (Üniversite Mezunu)
|
9/1
|34.235
|
40.817
|
UZMAN ÖĞRETMEN
|
1/4
|
44.085
|
52.568
|
ÖĞRETMEN
|
1/4
|
39.781
|
47.433
|
BAŞKOMİSER
|
3/1
|
48.920
|
58.338
|
POLİS MEMURU
|
8/1
|44.292
|
52.816
|
UZMAN DOKTOR
|
1/4
|
82.026
|
97.836
|
HEMŞİRE- (Üniversite Mezunu)
|
5/1
|
40.179
|
47.909
|
MÜHENDİS
|
1/4
|
50.869
|
60.663
|
TEKNİSYEN- (Lise Mezunu)
|
11/1
|35.490
|
42.313
|
PROFESÖR
|
1/4
|72.422
|
86.378
|
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ
|
7/1
|48.003
|
57.243
|
VAİZ
|
1/4
|41.582
|
49.582
|
AVUKAT
|
1/4
|47.823
|
57.028
(*) Maaş hesaplamalarına, bölgesel ödemeler, ek ders ücreti, vekalet ücreti, döner sermaye ödemesi ve yabancı dil tazminatı gibi ödemeler dahil edilmemiş, aile ve çocuk yardımı ödeneği ise dahil edilmiştir. Aile ve çocuk yardımı ödeneği hesabında çalışmayan eş ve 2 çocuk (0-6 yaş grubu ve diğer) esas alındı.