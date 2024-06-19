Haber: Kubilay Kağan Dursun

Galatasaray’da kalıp kalmayacağı taraftarlar tarafından bir hayli merak edilen Zaniolo’nun kaderi artık belli oluyor. Ayağında oluşan mikro kırık nedeniyle EURO 2024’ü de kaçıran İtalyan futbolcu, sarı-kırmızılı ekipten ayrılıyor.

Son olarak Atalanta’nın devreye girdiği 24 yaşındaki oyuncu için şu anda 2 rota var; birisi İtalya Serie A, diğeri ise La Liga. İtalya’da oynamak istediğini her daim dile getiren Nicolo Zaniolo için Juventus da bir teklif paket hazırlamıştı ancak bu teklifi somutlaştıramadı.

Atalanta da aynı Juventus gibi 18 milyon euro satın alma opsiyonlu kiralık bir teklif düşünüyor Zaniolo için fakat İspanyol ekibi Villarreal bu transferi kolay kolay bırakacak gibi gözükmüyor. Galatasaray’ın bu transferde isteği nakit para fakat şu an için zor bir seçenek gibi görünüyor.

Eğer EURO 2024’ü kaçırmasaydı Nicolo Zaniolo için çok daha yüksek rakamların konuşulacağı aşikardı. Bakalım İtalyan aygırının Galatasaray’dan sonraki rotası neresi olacak…