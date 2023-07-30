Haber: Damla Oya Erman

Joanie Knight, Ozempic veya Wegovy gibi ilaçları düşünenlere dramatik kilo kaybı sağlayan bu ilaçlar hakkında bir mesajı var.

"Hayatıma dokunmasaydım keşke. Hayatımda hiç duymasaydım," dedi. Bu ilaç hayatımı cehenneme çevirdi. Çok cehennem. Bana paraya mal oldu. Birçok strese yol açtı, ailemle geçirdiğim günleri ve geceleri mahvetti. Birçok şeye mal oldu ve buna değmez. Bedeli çok yüksek."

Dallas'tan Brenda Allen da aynı düşüncede. Doktoru ona kilo kaybı için Wegovy reçete etti.

"Ve hatta şimdi, ilacı neredeyse bir yıl önce bırakmama rağmen hala birçok sorun yaşıyorum," dedi. Çok fazla kusarak susuz kaldı ve acile gitmek zorunda kaldı.

Toronto'da öğretmen olan Emily Wright ise 2018 yılında Ozempic almaya başladı. Bir yıl içinde 80 kilo verdiğini söyledi ve bu kiloyu korumayı başardı. Ancak Wright, şu anda o kadar sık kusuyor ki işinden izin almak zorunda kaldı.

Ozempic ve Wegovy, aynı etken madde olan semaglutidi kullanan diyabet ve kilo kaybı ilaçlarıdır. Bu ve diğer ilaçlar, GLP-1 adlı vücutta doğal olarak üretilen bir hormonu taklit ederek çalışır. GLP-1'in rollerinden biri, yiyeceklerin mide tarafından daha yavaş hareket etmesini sağlayarak insanların daha uzun süre tok hissetmelerine yardımcı olmaktır.

Ancak mide çok fazla yavaşlarsa, bu sorunlara yol açabilir.

Knight ve Wright, semaglutidi içeren ilaçları almaları sonucu ortaya çıkan veya artan şiddetli gastroparezi veya mide felci tanısı almışlardır.

Doktorlar, bu tür vakaların ilaçların popülaritesinin artmasıyla daha fazla gün yüzüne çıktığını belirtiyorlar. ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), bu ilaçları kullanan kişilerin mide felci yaşadığına dair raporlar aldıklarını söyledi.

Ancak bu tür aşırı ve sürekli vakaların nadir olduğu ve ilacın mevcut bir "yavaş mideye” neden olduğunu veya kötüleştirdiği düşünülmektedir. Doktorlar, kişilerin gecikmiş mide boşalması adı verilen sessiz bir duruma sahip olabileceğini ve bunun farkında olmadığını belirtiyorlar.

İlaçların etiketlerinde, gastroparezi yaşanabileceğine dair özel bir uyarı bulunmamaktadır.

Novo Nordisk, Ozempic ve Wegovy'nin üreticisi, bu ilaçların 15 yıldır diyabet tedavisinde ve 8 yıldır obezite tedavisinde kullanıldığını ve gerçek dünya ve klinik denemelerde kapsamlı bir şekilde incelendiğini belirterek yanıt verdi.