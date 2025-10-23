Avrasya Hastanesi Medikal Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Fatma Şen’in katkılarıyla gerçekleşen ‘Meme Kanseri Farkındalık ve Bilinçlendirme Semineri’ne hastane yönetimi, doktorları, sağlık çalışanları ve hastalar katılım sağladı. Seminerde aynı zamanda onkoloji konseyinde ekip içerisinde multidisipliner çalışmalar gerçekleştirdikleri Radyasyon Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. M. Vecdi Ertekin, Genel Cerrahi Uzmanı A. Kerim Özakay, Patoloji Uzmanı Uzm. Nilgün Erdoğan, Radyoloji Uzmanı Prof. Dr. Hakan Gençhellaç, Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Süleyman Kılıç, Göğüs Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Kenan Abbaslı, Biyokimya Uzmanlarımız Uzm. Dr. Suzan Uzan, Uzm. Dr. İsmet Köktürk, Çocuk Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Ragıp Hamdi Yazgan yer aldı. Düzenlenen seminer daha fazla kitleye ulaşmak amacıyla canlı yayınlarla sosyal medya hesaplarından da daha fazla kitleyle buluşma imkanı sağladı.

Prof. Dr. Fatma Şen, Meme kanserinin erken teşhisle tedavi edilebilirliğine ve kendi kendine muayenenin önemine dikkat çekti. Meme kanserinin her aşaması, teşhisi, tedavisi, belirtileri detaylı bir şekilde ele alınarak katılımcılar ve izleyicilerle paylaşıldı. Seminerde katılımcıların sorularına yanıt verilerek merak edilen soruları yanıtlanırken aynı zamanda hastalarıyla da keyifli sohbetler gerçekleştirdiler.

Katılım sağlayan hasta ve hasta yakınları hastaneden almış oldukları hizmetlere, tek bir hastane içerisinde bu hastalığın tedavisinde gerekli olan tüm alt yapının sağlanmış olmasına, tedavi süreci boyunca doktorları tarafından gördükleri ilgi ve alakaya teşekkürlerini sundular.

Avrasya Hastanesi çalışanları meme kanseri farkındalık simgesi olan pembe kurdelelerini yakalarına takarak kansere karşı bilinçliyim, güçlüyüm ve farkındayım dediler.