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Polisin incelemesi sonucu şüphelilerden Yimurhan Y'nin evine gelen Hasan Nur'un parasını arkadaşlarıyla gasbetmeyi planladığı, tartışmanın bu sebeple çıktığı belirlendi.

Cenaze, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken Yimurhan Y'nin de aralarında bulunduğu 6 şüpheli gözaltı na alındı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polislerle gelen sağlık ekipleri Nur'un hayatını kaybettiğini belirledi.

Alınan bilgiye göre, eşinin yeğeni Yimurhan Y'nin (18) Sümer Mahallesi 207 Sokak'ta bulunan site içindeki dairesine giden Hasan Nur (61) çıkan tartışma sırasında darbedildi.

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