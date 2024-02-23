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UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde son 16 turuna kalan üç takım belli oldu

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde son 16 turuna kalan üç takım belli oldu

Grup aşamasını kayıpsız geçen Ziraat Bankkart , bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 7. maçtan da galip ayrıldı.

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