Grup aşamasını kayıpsız geçen Ziraat Bankkart, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 7. maçtan da galip ayrıldı.

Karşılaşmanın rövanşı 28 Şubat Çarşamba günü Ankara'da oynanacak.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde son 16 turuna kalan üç takım belli oldu UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde son 16 turuna kalan üç takım belli oldu

Salon: Insular

Hakemler: Alexandros Mylonakis (Yunanistan), Benone Visan (Romanya)

Guaguas: Zonca, Vigrass, Bezerra, Bruno, Ramos, De Amo (Larranaga, De Carvalho, Finoli, Moreno)

Ziraat Bankkart: Arslan Ekşi, Anderson, Faik Samet Güneş, Ter Maat, Camejo, Bedirhan Bülbül (Berkay Bayraktar, Oğulcan Yatgın)

Setler: 25-17, 23-25, 21-25, 23-25

Süre: 127 dakika (27, 33, 33, 34)

Kaynak: AA