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14.30 Hacettepe 1945-Kırıkkalegücü Futbol SK (Stadı henüz belli değil)

14.00 Sivas Dört Eylül-Amasyaspor FK (Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi)

14.00 Siirt İl Özel İdaresispor-Şırnak İdmanyurdu (Stadı henüz belli değil)

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamada, 26-28 Eylül tarihlerinde oynanacak karşılaşmaların programı şu şekilde:

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