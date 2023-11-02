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Bitexen Antalyaspor: Ataberk Dadakdeniz, Harun Toprak (Dk. 65 Bytyqi), Bahadır Öztürk, Ufuk Akyol, Mert Yılmaz, Kaluzinski, Milosevic (Dk. 46 Larsson), Ege Bilsel (Dk. 65 Safuri), Mustafa Erdilmen (Dk. 46 Van de Streek), Erdoğan Yeşilyurt, Assombalonga (Dk. 76 Emre Uzun)

Goller: Dk. 39 (Penaltıdan) ve Dk. 72 Assombalonga, Dk. 79 Emre Uzun (Penaltıdan) (Bitexen Antalyaspor)

78. dakikada Bitexen Antalyaspor bir kez daha penaltı kazandı. Emre Uzun'un ceza alanında Yunus Emre Köse'nin faulü sonucu yerde kaldığına karar veren hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy, penaltı noktasını gösterdi.

37. dakikada Bitexen Antalyaspor penaltı kazandı. Ege Bilsel'in ceza sahasında rakibiyle mücadelesi sonrası yerde kalması üzerine Yunus Emre Duyan'ın faul yaptığına karar veren hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy, penaltı noktasını işaret etti.

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