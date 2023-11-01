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Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda normal süresi 0-0 eşitlikle sona eren mücadelede Trendyol 1. Lig ekiplerinden Erzurumspor FK , uzatma bölümünde bulduğu golle TFF 2. Lig Beyaz Grup takımı Diyarbekirspor 'u 1-0 mağlup ederek adını 4. tura yazdırdı.

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